Grabser Holz für Grabser Häuser: Viel Herzblut für ein nachhaltiges Projekt An der Spitalstrasse 22 in Grabs entstehen in diesem Jahr zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohnungen. Gebaut werden sie aus Holz von Bäumen, die teilweise in Sichtweite gewachsen sind. Corinne Hanselmann

Brigitte Tinner, Andreas Gerber und Ulrich Tinner. Förster Andreas Gerber (rechts) erklärt der Familie Tinner, worauf beim Fällen der Douglasie zu achten ist. (Bilder: Corinne Hanselmann) Kaum gefällt, wir die Douglasie von den Kindern als Spielplatz in Beschlag genommen. Der gefällte Baum ist rund 105 Jahre alt. Hier sollen die Häuser entstehen. Der Stamm wird gemessen 8 Bilder Grabser Holz für Grabser Häuser

«Achtung», ruft Daniel Baumgartner, Vorarbeiter des Forstbetriebs Grabus, bevor er seine Motorsäge anwirft. Er sägt eine Fallkerbe in die rund 80 Zentimeter dicke Douglasie im Gebiet Wassergass unweit des ehemaligen Restaurants Montaschin in Grabs. Der Baum ist die erste von zehn bis fünfzehn Douglasien, die gefällt werden, um an der Spitalstrasse 22 in Grabs als Fassade verbaut zu werden.

Beobachtet wird der Forstfachmann währenddessen von der Familie Brigitte und Ulrich Tinner-Schmid, ihren drei erwachsenen Kindern sowie weiteren beteiligten Personen wie Architekt und Holzbauingenieur.

Die Familie Tinner baut die beiden Häuser unterhalb des Lukashauses. Vor ein paar Jahren hat die Gemeinde Grabs hier Land eingezont, das im Besitz der Familie steht, jedoch mit der Auflage, dass es innerhalb nützlicher Frist bebaut wird. Der grosse Wunsch der Familie Tinner ist es, hier ein nachhaltiges Generationenprojekt im Holzbau zu realisieren.

«Wir können hier ernten, was unsere Grossväter und Urgrossväter gepflanzt haben», sagte Andreas «Dres» Gerber, Förster der Forstgemeinschaft Grabus, am Samstag. Als «Startschuss» für den Bau der zwei Mehrfamilienhäuser (MFH) wurde eine Douglasie gefällt, deren Holz für die Fassade verwendet wird. Die Douglasie sei im hiesigen Wald ein willkommener Gast aus Amerika, so Gerber. Sie werde heute ein Stück weit auch als Fichten-Ersatz gepflanzt, da sie resistenter gegen Trockenheit sei. Das Holz dieses Nadelgehölzes ist dauerhaft und es ist hier vor Ort verfügbar, erklärt Gerber. Deshalb hat es die Familie Tinner für die Fassade ausgewählt.

Montiert wird diese Fassade nicht vor dem nächsten Winter. Doch warum werden die Stämme schon jetzt gefällt? «Beim Instrumentebau wird darauf geachtet, dass das Holz geschlagen wird, wenn der Mond ideal steht», weiss Bauherrin Brigitte Tinner-Schmid. Diesem Holz werden besondere Qualitäten hinsichtlich seiner Stabilität, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit nachgesagt. «Wir haben Dres Gerber, der ein Freund unserer Familie ist, auf dieses sogenannte Mondholz angesprochen und er erzählte uns vom Projekt Bergmondholz (siehe Text unten). Ich war positiv überrascht, dass Grabus das auch macht und ich freue mich, dass dieses Holz nun in den kommenden Tagen zum richtigen Mond gefällt wird.»

Es braucht einen gewissen zeitlichen Vorlauf, bis Holz aus dem Wald zum Bauen bereit ist. In rund zehn Meter langen Stücken werden die Douglasienstämme zur Sägerei in Vilters transportiert. Die Sägereien in der Region sind für solch dicke Stämme gar nicht ausgerüstet. Nach dem Sägen muss das Holz noch trocknen, erst dann kann es verbaut werden.

Rund 500 Kubikmeter Rundholz werden benötigt

Vom Bauplatz aus sieht man direkt zum Wald in der Nähe des ehemaligen Berggasthauses Montaschin, wo die Douglasien gefällt werden. «Dass wir so nah zum Bau das Holz zur Verfügung haben, ist eher die Ausnahme», so Gerber. Für die Forstgemeinschaft Grabus, welche die Wälder der Gemeinden Grabs, Buchs und Sevelen bewirtschaftet, ist dies ein spezieller, aber sehr willkommener Auftrag, auch angesichts des derzeit ausgetrockneten Holzmarktes.

Nebst rund 22 Kubikmetern Douglasienholz für die Fassade werden für den Bau der beiden MFH auch rund 250 Kubikmeter Holz für die Konstruktion, Decken und so weiter benötigt. Über die grosse Menge Holz, die hier verbaut wird, staunt Brigitte Tinner auch selber. Gemäss Gerber wird diese Schnittware aus rund 500 Kubikmetern Rundholz gewonnen, was wiederum rund 100 Bäumen in der Grösse der Douglasie entspricht, die am Samstag gefällt wurde. Sie ist rund 45 Meter lang, zehn Tonnen schwer und rund 105-jährig. Allein für die Fassade sind zehn bis fünfzehn solche Douglasien nötig.

«Es braucht einen Effort von allen Beteiligten, um diesen speziellen Weg zu gehen und Holz aus der direkten Umgebung zu verwenden»

, sagt Dres Gerber. Für diesen Weg hat die Familie Tinner definitiv viel Willen.

Nachhaltigkeit an erster Stelle

«Nachdem das Land durch die Gemeinde eingezont wurde, diskutierten wir mit der ganzen Familie, was damit passieren soll», erzählt Brigitte Tinner.

«Wir kamen schnell zum Schluss, dass wir nicht verkaufen, sondern selber bauen wollen. Auch unsere erwachsenen Kinder zeigen grosses Interesse und viel Einsatz für das Projekt.»

Ein Haus gebaut haben Tinners noch nie. «Es ist eine tolle Herausforderung.» Rasch einigte man sich darauf, dass man ein nachhaltiges Holzbau-Projekt realisieren will. «Mit Architekt Nik Graber und seinem Team von 4D Holzarchitektur GmbH in Oberriet sowie Holzbauingenieur Lukas Wolf von Pirmin Jung Ingenieure AG in Sargans haben wir die perfekten Fachleute an Bord», ist Tinner überzeugt. Ihrer Familie ist es wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. «Darauf achten gerade unsere Jungen sehr stark, noch viel mehr als wir Älteren.» Tinners versuchen deshalb, einen möglichst grossen Anteil einheimisches, noch lieber sogar Grabser Holz, zu verwenden, damit auch die Transportwege möglichst kurz bleiben.

«Dadurch haben wir natürlich mehr Kosten und weniger Rendite. Ein Fertighaus von irgendwo wäre klar billiger.»

Aber die Nachhaltigkeit ist uns wichtiger. Gebaut wird allgemein qualitativ hochstehend. Langfristig zahlt sich das einfach aus», ist Brigitte Tinner überzeugt. Die ganze Familie sei Feuer und Flamme für das Projekt und mit viel Herzblut dabei.

Der Spatenstich erfolgt voraussichtlich im April oder Mai.