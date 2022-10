Walddetektive im Einsatz: Beim Ferienclub in Sevelen können sich die Kinder zu Spürnasen ausbilden lassen

Der beliebte Kinder- Ferienclub startet in Sevelen in diesem Jahr wieder in der dritten Ferienwoche der Herbstferien. Von Dienstag, 18., bis Freitag, 21. Oktober, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr beim Schulhaus Galstramm, sind alle Kinder der ersten bis fünften Klasse dazu eingeladen. Die Teilnahme ist gratis und ohne Voranmeldung.