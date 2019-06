Heimsieg für die Rheintal Speeders am Rheintal Open in Grabs Am Wochenende stand in Grabs das Rheintal Open auf dem Programm. Die einheimischen Spieler kämpften im Unterdorf um die Turniersiege mit, im Damen-Doppel wurde dieser schliesslich realisiert. Robert Kucera

Judith Müller und Anja Grässli (von links) entschieden das Damen-Doppel-Turnier für sich. (Bild: Robert Kucera)

In den Einzel-Konkurrenzen vom Samstag standen die Spieler der Rheintal Speeders auf verlorenen Posten. Die K.O.-Runden fanden ohne Grabser Beteiligung statt, die Vertreter des Turnierorganisators blieben bereits in den Gruppenspielen hängen.

Bei den Herren musste sich Emanuel Meier mit dem zehnten Schlussrang begnügen, auf Platz 13 folgt Ron Baumgartner. Im Fünfter-Tableau der Damen beendete Melanie Senn das Turnier auf Platz vier. Die Finalspiele verliefen ausgeglichen. Severin Wirth bezwang seinen Vereinskollegen von Sunspeeder Kreuzlingen, Ivo Junker, knapp mit 16:14 und 17:15. Über drei Sätze musste Damen-Siegerin Claudine Boyer (Luzern) gegen Ilva Gerber (Speeders Zürich) gehen. Die topgesetzte Innerschweizerin setzte sich mit 11:16, 16:12 und 16:4 durch. Daneben fand auch ein Plauschturnier statt. Das Finalspiel gewann Marc Bühler gegen Ursin Sulser mit 16:9 und 16:10.

Dreimal im Final, einmal gewonnen

Im Doppel demonstrierten die Rheintal Speeders ihre Stärke. In allen drei Kategorien schaffte es ein Grabser Team, das Finalspiel zu erreichen. In der Gruppenphase der Mixed-Konkurrenz setzte sich das Duo Anja Grässli/ Emanuel Meier mit drei Siegen an die Ranglistenspitze. Nach hartem Kampf im Halbfinal standen ihnen im Endspiel Claudine Boyer und Stefan Zedi gegenüber, welche sie in den Gruppenspielen noch bezwungen haben. Im Final wendete sich aber das Blatt, Grässli/Meier unterlagen Boyer/Zedi mit 6:16, 16:10 und 7:16. Das zweite Speeders-Team, bestehend aus Judith Müller und Edi Niedhart erreichte Platz fünf.

Bei den Herren qualifizierten sich Samuel Meier und Edi Niedhart mit Platz zwei nach der Gruppenphase für den Final. Wie schon im Gruppenspiel unterlagen die Grabser dem Duo Ivo Junker/Martin Schenker (Sunspeeder Kreuzlingen/Grischa Speeders). Dieses Mal aber erst im dritten Satz (13:16, 16:12, 9:16). Auf Platz vier klassierten sich Ron Baumgartner und Marc Beeler (Rheintal Speeders).

Im Damen-Doppel klappte es dann doch noch mit dem Turniersieg für den heimischen Verein. Die Grabserinnen Judith Müller und Anja Grässli meisterten die Vierer-Gruppe mit drei Siegen. Im Final traf man auf jenes Doppel, dem man den einzigen Satzverlust zu verdanken hatte. Die Rheintal-Speeders-Frauen steigerten sich im Endspiel und bezwangen Janina Hölscher und Carla Schwitter von den Grischa Speeders mit 16:12 und 16:4.