Hecken stutzen: Aufklären über Gefahr für den Verkehr leuchtet meistens ein Bäume und Sträucher behindern teils den Durchgang oder die Sicht auf Strassen und Wegen und müssen gestutzt werden. Die Gemeinden weisen Hausbesitzer darauf hin – und spätestens persönliche Gesprächen wirken. Thomas Schwizer

Hecken und Sträucher, die auf öffentliche Strassen und Wege ragen, beeinträchtigen die Sichtweite und damit die Sicherheit. (Bild: Nana Do Carmo)

Einem Radfahrer klatscht bei Regenwetter im Halbdunkeln ein in den Strassenraum ragender Strauch ins Gesicht. Eine Mutter muss mit ihrem Kinderwagen vom Trottoir kurz auf die Strasse fahren, weil eine Hecke das eh schon schmale Trottoir zur Hälfte unbenutzbar macht.

Ein Autolenker muss beim Einbiegen in eine Nebenstrasse auf die Gegenfahrbahn fahren, weil die Sichtweite auf der Normalspur durch einen Busch eingeschränkt ist.

Das sind Beispiele, die wohl mancher aus eigener Erfahrung kennt. Der Grund sind jeweils Bäume, Büsche oder Hecken, die am Rand von Privatgrundstücken stehen und in den öffentlichen Raum ragen, weil sie stark gewachsen sind.

Schriftliche Aufforderung zum Zurückschneiden

Deshalb weisen im Frühling und Herbst die Gemeinden in Amtlichen Mitteilungen und Anzeigen Liegenschaftsbesitzer darauf hin, dass Bäume und Sträucher entlang von öffentlichen Strassen und Wegen den ungehinderten Durchgang, die Durchfahrt und die Sichtweite nicht behindern dürfen. Wenn Pflanzen eine Beeinträchtigung darstellen, müssen sie vom Eigentümer zurück geschnitten werden.

Längst nicht immer reicht diese allgemeine Verlautbarung. Deshalb hat die Stadt Buchs im Juli und August 2018 circa 300 Grundeigentümer schriftlich aufgefordert, ihre Sträucher und Bäume zu stutzen – nicht zur Freude aller Empfänger.

Ungehinderte Durchfahrt muss gewährleistet sein

Auch die anderen Gemeinden in der Region verschicken immer wieder persönlich adressierte Schreiben mit der Aufforderung, Bäume und Sträucher zurückzuschneiden. «Das tun wir jeweils im Frühling und Herbst», stellt Ursi Dietsche von der Bauverwaltung Grabs fest.

Das geschehe, weil die ungehinderte Durchfahrt für Strassenwischmaschinen, Schneepflüge, Feuerwehr und Ambulanzfahrzeuge in Notfällen sicherzustellen sei. Im Winter drücke die Schneelast jeweils grosse Büsche und Sträucher nieder, was oft nicht bedacht werde.

Hinweise über Bäume, Sträucher und Hecken, welche die Sicht auf Kreuzungen, Strasseneinmündungen behindern, kommen jeweils vom Werkhofteam oder aus der Bevölkerung.

Von ersten Schreiben bis zum persönlichen Gespräch

Dem ersten Schreiben an die Hausbesitzer, dass sie die Gewächse zurückschneiden müssen, werden die gesetzlichen Vorschriften beigelegt.

«In rund 90 Prozent der Fälle werden die entsprechenden Arbeiten von den anvisierten Hausbesitzern innert nützlicher Frist erledigt.»

Das sagt Michael Ackermann, Leiter der Bauverwaltung Sevelen. Wenn sie dies nicht bald tun, wird ihnen in einem zweiten Schreiben eine Frist mitgeteilt, innert der die Arbeit erledigt sein muss.

Wo auch das nichts nützt, hilft oft das persönliche Gespräch mit den Betreffenden. Armin Wessner, Leiter der Bauverwaltung Gams, hat festgestellt, dass man dann den Hausbesitzern vor Ort zeigen könne, warum der zu gross gewachsene Baum, Strauch oder die Hecke eine Gefahr darstellen. Spätestens diese Aufklärung über fehlende Sichtwinkel oder Sichtfelder führe dann zur Einsicht und zum Ziel.

In der Regel sind die Grundbesitzer einsichtig

Zu Streitigkeiten kommt es erfahrungsgemäss selten, auch wenn manche Hausbesitzer wohl zuerst die Faust im Sack machen. Der letzte Schritt bei Uneinsichtigen wäre eine Wiederherstellungsverfügung, in der angekündigt wird, dass der Werkhof oder von der Gemeinde beauftragte Dritte die überfällige Arbeit erledige und dem Liegenschaftsbesitzer in Rechnung stelle. Die Betreffenden seien zum Glück in der Regel vorher einsichtig, sagt Michael Ackermann.