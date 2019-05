Hausdach in Mels fing Feuer

Am Dienstag, kurz vor 15.30 Uhr, ist in einem Einfamilienhaus in Mels ein Brand im Dach entdeckt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache wird abgeklärt. Personen kamen keine zu Schaden.