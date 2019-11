Haus war nicht verschlossen: Diebe stehlen in Vaduz Geld und ein Auto In der Nacht auf Montag haben Unbekannte bei einem Einschleichdiebstahl in Vaduz eine grössere Summe Bargeld, Bankkarten und ein Auto gestohlen. Mit dem Fahrzeug konnten sie wegfahren, weil sie zuvor die Autoschlüssel gefunden hatten.

Mit den entwendeten Autoschlüsseln konnten die Unbekannten das Auto stehlen. (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

(wo) Am Montag, 11.November, um zirka 2.10 Uhr gelangten vermutlich drei unbekannte Männer in Vaduz, Pradafant, in ein unverschlossenes Wohnhaus.

Anschliessend durchsuchten sie diverse Behältnisse und Taschen im Erdgeschoss, wie die Landespolizei am Dienstag mitteilte.

Das Auto war vor dem Haus abgestellt

Dabei entwendeten die Verdächtigen einen grösseren Bargeldbetrag, Bankkarten sowie zwei Autoschlüssel.

Zu guter Letzt entwendeten die Männer mit den gefundenen Schlüsseln das Auto des Geschädigten, das vor dem Wohnhaus parkiert war.

Zweiter Einstiegsversuch in ein anderes Haus scheiterte

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass vermutlich dieselbe Täterschaft kurz vorher in Schaan, Gapetschstrasse, ebenfalls versuchten über eine Garagentüre in ein Haus und ein davor parkiertes Auto zu gelangen.

Die Landespolizei empfiehlt den Wohnungs- und Hausbesitzern, jeweils alle Türen und Tore korrekt abzuschliessen.