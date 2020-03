Ein Seveler wird neuer Präsident des Imkerverbands St.Gallen-Appenzell Max Meinherz aus Grabs, bisheriger Präsident des Imkerverbands St.Gallen-Appenzell, gibt sein Amt an einen weiteren Werdenberger Imker, Hans-Peter Hagmann aus Sevelen, weiter.

Veränderungen im Vorstand des Imkerverbands St.Gallen-Appenzell: (von links) Hans-Peter Hagmann aus Sevelen wird neuer Präsident, Martin Schlegel aus Heiligkreuz neuer Honigobmann. Zurück tritt Felix Neyer als Honigobmann. Max Meinherz aus Grabs gibt das Präsidentenamt ab und wird neu oberster Bieneninspektor des Kantons. Bild: Katharina Rutz

Fünf Jahre lang war Max Meinherz aus Grabs Präsident des Imkerverbands St.Gallen-Appenzell. Nun übernimmt er bald das Amt als oberster Bieneninspektor im Kanton St.Gallen, heute Amtlicher Fachassistent Bieneninspektion genannt. Er verbleibt somit auch im Vorstand des Imkerverbandes. Neuer Präsident wird nun wieder ein Werdenberger Imker.

Die Delegierten haben nämlich am Samstag in Nesslau den aktuellen Präsidenten des Bienenzüchtervereins Werdenberg, Hans-Peter Hagmann aus Sevelen, zum Nachfolger von Max Meinherz gewählt. Damit tritt Hagmann ein zweites Mal in die Fussstapfen von Max Meinherz. Bereits hat er dessen Präsidium im Werdenberger Verein übernommen. Hans-Peter Hagmann sagt:

«Die Nachfolge von Max Meinherz anzutreten ist immer eine hohe Hürde, da es schwierig ist, sein Wirken noch zu toppen.»

Es sei ihm dennoch eine grosse Freude, seine Ideen in dieses neue Team einzubringen. Er hoffe aber, Max Meinherz habe nun keine weiteren Ambitionen mehr, scherzte er in seiner Antrittsrede.

Imkervirus seit zehn Jahren

Hans-Peter Hagmann hat im Jahr 2010 den Imkergrundkurs Werdenberg absolviert. «Dabei hat mich das Imkervirus richtig gepackt», so Hagmann. 2013 folgte die Ausbildung zum Betriebsberater und ein Jahr später wurde er Präsident des Bienenzüchtervereins Werdenberg. Der neue Verbandspräsident sagt:

«Eine gute Zusammenarbeit mit den Sektionen und ihren Mitgliedern, die Imkerweiterbildung und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit haben für mich erste Priorität.»

Im Vorstand des kantonalen Verbandes gab es eine weitere Veränderung. Felix Neyer aus Abtwil trat als Honigobmann zurück. Für seine achtjährige Tätigkeit im Vorstand durfte er die Ehrenmitgliedschaft und einige Utensilien für sein Bienenhaus entgegennehmen. Zu seinem Nachfolger wählten die Delegierten Martin Schlegel aus Heiligkreuz. Ihm wurde die Imkerei sozusagen in die Wiege gelegt. Schon sein Grossvater und sein Vater hielten Bienen. Inzwischen ist er seit 2013 Siegelimker und hat sich zum Betriebsprüfer weitergebildet. Ausserdem ist er Reinzüchter der Dunklen Biene. «Ich bin überzeugter Siegelimker und finde, dass wir mit unserem Produkt, welches wir von den Bienen gewinnen, möglichst schonend umgehen und es vor allem nicht verfälschen sollen», so Martin Schlegel.

Kleiner Verlust in der Jahresrechnung

Neben den Wahlen standen die üblichen Traktanden auf dem Programm der Delegiertenversammlung. Sie wurden alle einstimmig angenommen. So weist die Rechnung 2019 einen Verlust von 550 Franken aus, der aber bei einem Vermögen von über 32000 Franken zu vertreten ist. Als Gäste waren unter anderen Daniel Baumgartner, Präsident des Kantonsrates und Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau, anwesend. Beiden gemeinsam ist, dass sie ebenfalls Imker sind. Ihre Grussworte fielen entsprechend treffend aus. Den öffentlichen Vortrag, der im Anschluss an die DV hätte stattfinden sollen, hat der Imkerverband aufgrund des Corona-Virus abgesagt.