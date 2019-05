Hähne krähten am Natur- und Kleintiertag in Grabs nach Herzenslust

Der Natur- und Kleintiertag zeigte am Sonntag die grosse Vielfalt an Rassen, welche im Ornithologischen Verein gehalten werden. Der Bevölkerung konnte so die Arbeit des Ornithologischen Vereins nähergebracht werden.