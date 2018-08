Haag soll Aufstieg endlich gelingen Nach zwei Jahren erfolgreicher Mitgliedschaft in der Spitzengruppe will der FC Haag in der neuen Saison den berühmten Schritt nach vorne machen und Platz eins erobern. Das Erfolgsrezept? Mit Junioren weiterkommen. Miriam Küpper

Spielertrainer Raphael Weiss (Zweiter von links) uns sein Team wollen sich gegen alle Kontrahenten kraftvoll durchsetzen. (Bild: Robert Kucera)

Raphael Weiss steht vor seiner dritten Saison als Spielertrainer des FC Haag. Erst wurde er mit Haag Dritter, in der letzten Saison landeten die Haager dann auf dem zweiten Platz – nun soll es endlich der Aufstieg sein. «Im Fussball möchte man immer Erster werden und dafür arbeiten wir an uns. Der 3.-Liga-Aufstieg in meiner dritten Saison wäre schon super», so Weiss. Haag hat sich jedes Jahr verbessert, ist ein bisschen stärker geworden; diese Leistung soll mit dem Aufstieg gekrönt werden. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, weiss auch Raphael Weiss: «Wir versuchen jetzt die ganze Saison alles zu geben, damit wir vorne mitspielen können.»

Der FC Haag will aus seinen Fehlern lernen: So standen die Haager zur letzten Winterpause noch an der Tabellenspitze, doch brachen sie in der Rückrunde ein und verpassten den Aufstieg. Das hätte vor allem mit dem Selbstvertrauen zu tun gehabt: «Als wir gemerkt haben, dass wir wirklich aufsteigen können, hat sich bei vielen jüngeren Spielern die Angst etwas breit gemacht.»

Mit den jungen Spielern Grosses schaffen

Dem entgegenwirken will Weiss mit einer klaren, ehrgeizigen Zielsetzung direkt zum Saisonanfang: «Alle können die Situation vom letzten Jahr im Kopf nochmals durchspielen und anders reagieren.» Aber auch die jungen Spieler sind um ein Jahr Spielerfahrung reicher geworden, weshalb sich der Spielertrainer zuversichtlich gibt: «Wenn wir brutal gut trainieren und gute Spiele spielen, können wir dort – auf dem ersten Tabellenplatz – sein.»

Ein weiteres erklärtes Ziel der Haager ist weiterhin, mit eigenen Junioren zu arbeiten und diese in die Mannschaft zu integrieren, statt von woanders neue Spieler anzuwerben. Weiss ist sich sicher, dass diese Strategie zum Erfolg für den FC Haag führen wird. Deshalb gibt er auch nachdrücklich zu verstehen: «Wir sind bereit für die Saison.» Die Vorbereitung hätten sie intensiv genutzt: Neben dem «normalen» Fussballtraining trainierten sie mit «freeletics» – einer Fitnessapp – und scheuchten einander wiederholt Treppen hoch und runter. Kein Detail wird ausgelassen. So hat die erste Mannschaft auch Team-Events durchgeführt, um den Zusammenhalt zu stärken.

Gewichtige Ausfälle sind kein Weltuntergang

Der FC Haag wird als Tabellenzweiter vom letzten Jahr vom Verfolger zum Gejagten: «Bis zur Winterpause hatte uns wohl niemand auf der Rechnung; das wird in der neuen Saison anders sein.» Von den anderen Teams möchte Weiss niemanden favorisieren – die Haager sollen sich auf sich konzentrieren.

Das Team um Spielertrainer Raphael Weiss musste über die Sommerpause enger zusammenrücken: «Uns fehlen mit Patrick Müller, Fabian Hardegger und Marco Hardegger drei wichtige Spieler.» Der Ausfall des Goalies Marco Hardegger sei aber auch eine Chance für den Ersatzgoalie: «Für Spieler, die sonst eher auf der Bank sitzen, ist das eine super Chance, sich zu beweisen.» Es sei zwar hart, ohne drei Stammspieler anzutreten, aber dank Positionswechseln auch kein Weltuntergang für Haag. Einer dieser Wechsel betrifft sogar den Spielertrainer selbst: «Da zwei unserer Abwehrspieler ausfallen, spiele ich jetzt in der Innenverteidigung – und auch sonst dort, wo es mich braucht.»

Trotz des neuen, etwas unerfahreneren Torhüters im Haager Goal hofft Weiss, seine Strategie weiter durchzusetzen. In der 4. Liga gäbe es schliesslich Teams, die zwar viele Tore schiessen, im Umkehrschluss aber auch viele Gegentore kassieren – das müsse vermieden werden: «Wir müssen weiterhin von hinten raus- und einander in die Füsse spielen. Wenn das Verschieben auch noch klappt, wird die Saison gut werden.»