Haag Sogar die ganz Kleinen tanzten mit: Die Band Stormy Silence begeisterte bei ihrem Auftritt an der Herbst-Hausmesse in Haag Erfolgreicher Auftakt zur Herbst-Hausmesse von Delta Möbel mit dem Konzert der hiesigen Stormy-Silence-Band.

Konzert zum Auftakt der Herbstmesse: Die Band Stormy Silence überzeugte das Publikum. Bild: Heidy Beyeler

Der Konzertabend am Freitag kam sowohl bei älterem wie auch bei jugendlichem Publikum gut an, insbesondere bei kleineren Kindern (ab schätzungsweise drei bis vier Jahren). Sie tanzten voller Freude im Rhythmus der Musik.

So betrachtet bot der Freitagabend bei Delta Möbel ein Generationenfest – für Jung und Alt. Die Band Stormy Silence stand mit «Mel» (Melanie Lohner aus Sax) im Fokus der herbstlichen Hausmesse, die nach zwei Jahren wieder stattfinden konnte. Mit ihrem Auftritt und den fünf Musikern aus dem Werdenberg und Fürstentum Liechtenstein weckte die Band beim Publikum grosses Interesse.

Alleskönner in der Küche

Am Samstag und Sonntag strömten die Besucherinnen und Besucher zur Delta-Möbel- Herbstmesse in Haag. Sie lenkten die Aufmerksamkeit vor allem auf Möbel, Betten, Lampen, Teppiche, Kücheneinrichtungen und so weiter. Draussen, vor dem Eingang von Delta Möbel, bot ein Marktfahrer mit seinem Stand Süssigkeiten an. So auch Magenbrot und gebrannte Mandeln, wie es sich an einer Messe gehört.

In der Cafeteria gab es den ersten Kaffee vor dem Rundgang der Ausstellung. Die Kochshow «Bora» mit Sternekoch Felix Benz und die Kochvorführung zum Thema «Kochen mit dem Combisteamer für die gute Küche» stiessen auf grosses Interesse, sowohl bei Frauen wie auch bei Männern. Während Benz die professionelle Variante des «Bora»-Kochfeldabzugssystems vorführte, präsentierten zwei Damen die neueste Variante des V-Zug- Combisteamers. Bei der Präsentation dieses Gerätes als «Alleskönner in der Küche» spitzten die Zuhörerinnen ihre Ohren. Was damals, vor etwa 20 Jahren, die ersten Steamer in den Privatküchen möglich machten, war einzigartig.

Besucherin schwärmte von ihrer Küche

Was die neuesten Geräte bieten, wurde bei den Präsentationen am vergangenen Wochenende aufgezeigt. Dabei regte sich bei den einen oder anderen doch der Wunsch, mit einem V-Zug- Steamer die Zubereitung von Speisen für die Familie erleichtern zu können. Nach der Vorführung tauschten sich die Besucherinnen und Besucher angeregt aus, zum Thema Com­- bisteamer.

Eine Besucherin meinte dazu: «Wir haben vor Jahren unsere Küche saniert und damals einen der ersten Combisteamer eingebaut. Das war der Hammer. Mein Combisteamer ist heute noch fast jeden Tag im Einsatz. Was hier in diesem Zusammenhang präsentiert wurde, sprengte alles. Eine neue Generation in der Küche hat Boden gefunden.»