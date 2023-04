Guggenmusik Nur noch vier Mitglieder: Die Buchser «Näblschränzer» lösen sich auf Die Guggenmusik Näblschränzer besteht nur noch aus vier Mitgliedern. Diese werden nun von der Junggugga Gams aufgenommen.

Erhielten für ihren Einsatz einen kräftigen Applaus: Mirco Mutzner, Jennifer Ettisberger, Selina Kremmel, Falk Frömmel, Jennifer Göldi und Simon Büchel (von links). Bild: pd

Wie üblich beendet die Junggugga Gams das Vereinsjahr mit der Hauptversammlung. Dieses Jahr wurde die Hauptversammlung im Restaurant Bahnhöfli zusammen mit der Guggenmusik Näblschränzer Buchs durchgeführt.

Der Präsident Simon Hardegger eröffnete die Hauptversammlung und startete mit einem Rückblick über die Fasnachtssaison 2022 / 2023, welche mit dem Motto «Wächter der Nacht» bewältigt wurde. Auch ist zu erwähnen, dass die Junggugga die vergangene Saison zusammen mit den Näblschränzer Buchs bestritten haben, mit welchen die Gruppe eine Partnerschaft geschlossen hat.

Die beiden Guggenmusiken gingen in der vergangenen Saison gemeinsame Wege und waren in der Region an verschiedenen Umzügen und Auftritten zu hören. Die Junggugga Gams und die Näblschränzer Buchs konnten auf eine grossartige, abwechslungsreiche und intensive Tourenplanung zurückblicken, wie es in einer Mitteilung der Junggugga heisst. Auch konnte im Januar wieder die übliche Junggugga-Night-Party in der Widemturnhalle durchgeführt werden.

Vier Mitglieder wurden an der Versammlung geehrt

Auch in diesem Jahr mussten erneut einige Austritte verzeichnet werden. Mit Christian Forrer, Simon Büchel, Selina Kremmel, Jennifer Göldi und Mirco Mutzner wurden langjährige, fleissige Junggugga-Mitglieder, darunter auch langjährige Vorstandsmitglieder, mit kräftigem Applaus verabschiedet. Für die langjährige Treue und dem grossen Engagement zugunsten der Junggugga wurden die vier langjährigen Mitgliedern Christian Forrer, Simon Büchel, Selina Kremmel und Jennifer Göldi mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Bei den Näblschränzern Buchs mussten ebenfalls zwei Austritte von langjährigen Mitgliedern wie auch Vorstandsmitgliedern entgegengenommen werden. Einerseits von der Präsidentin Jennifer Ettisberger sowie dem langjährigen Mitglied Falk Frömmel.

Aufgrund dessen, dass die Näblschränzer nach den zwei Austritten nur noch aus vier Mitgliedern besteht, wird schweren Herzens eine Vereinsauflösung der Näblschränzer in den nächsten Wochen in die Wege geleitet. Diese vier Mitgliedern haben sich entschlossen, sich der Junggugga anzuschliessen. Nach diesen vielen Austritten zählt die Junggugga Gams, mit Übernahme der Mitglieder von den Näblschränzern und mit vier Neumitgliedern aktuell 16 Mitglieder.

Robin Heeb zum Mitglied des Jahres erkoren

Robin Heeb wurde aufgrund seines grossen Engagements in der vergangenen Saison mittels eines prachtvollen Pokals als Mitglied des Jahres erkoren. Nach einer kurzen Pause wurde die zweite Hälfte der Hauptversammlung gestartet, mit der Neuorganisation des Vorstandes. Der bisherige Junggugga-Präsident Simon Hardegger übergibt sein Amt an Alex Fischer, welcher mit einem kräftigen Applaus zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Das Amt von Alex Fischer als Major wurde an Simon Hardegger übergeben.

Die Aktuarin Laura Heeb sowie die Kassierin Martina Kaiser wurden zur Wiederwahl einstimmig gewählt.

Zum Schluss wurden noch verschiedene Themen und Diskussionen für die kommende Saison abgehandelt.

Mit einigen Schlussworten beendete der neu gewählte Präsident Alex Fischer die Hauptversammlung. (pd)