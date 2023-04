Grünes Licht Ortsgemeinde Wartau genehmigt an Bürgerversammlung Projekte in Millionenhöhe Die Traktanden «Bewässerung Wartau Süd» und «Instandsetzung Brücken Rheinau» der Ortsgemeinde Wartau erhielten keine Gegenstimmen.

Präsident Paul Schlegel (links) erhielt an der Versammlung einen überdimensionalen Holzschuh. Bild: pd

Die Ortsgemeinde Wartau führte vergangene Woche ihre ordentliche Bürgerversammlung im Oberstufenzentrum Seidenbaum durch. Die zahlreich anwesenden Bürgerinnen und Bürger haben dabei alle Traktanden, die Jahresrechnung 2022, das Budget 2023 sowie die beiden Anträge des Verwaltungsrates für einen Beitrag an die Bewässerung Wartau Süd und Instandsetzung Brücken Rheinau, ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Der Präsident Hanspeter Dürr erläuterte die Jahresrechnung 2022 und wies dabei auf den erfreulichen Ertragsüberschuss hin, zu welchem die hohen Wertberichtigungen im Finanzvermögen massgeblich beigetragen haben.

Zwei Anträge in der Höhe von 1,18 Mio. Franken

Für das Bewässerungsprojekt, welches Gesamtkosten von 2,691 Mio. Franken generiert, wurde ein Beitrag der Ortsgemeinde in der Höhe von 400’000 Franken einstimmig bewilligt, dies, nachdem schon die Bürgerversammlung der politischen Gemeinde eine Woche zuvor den Beitrag von 200’000 Franken gutgeheissen hatte. Bund und Kanton beteiligen sich ebenfalls mit einem Subventionsbeitrag von rund 990’000 Franken, die involvierten Landwirte tragen die restlichen Kosten mit einem Einmalbeitrag und einer Rückzahlung des Darlehens der Ortsgemeinde über die Restkosten.

Die Umsetzung des für die Landwirtschaft bedeutenden Projekts kann jetzt zügig vorangetrieben werden, da bereits im kommenden Jahr massive Einschränkungen im Wasserbezug eintreten.

Auch der zweite Antrag des Verwaltungsrates, die Instandstellung der Brücken Rheinauen, mit einem Kredit in der Höhe von 780’000 Franken wurde einstimmig gutgeheissen. Die Instandstellung startet noch in diesem Jahr und wird in mehreren Etappen, in drei bis vier Jahren, umgesetzt. Dabei soll das Erscheinungsbild der gewölbten Brücken aus Natursteinmauern, welche ein landschaftliches Merkmal mit besonderer Bedeutung sind, erhalten beziehungsweise wiederhergestellt werden.

Aus einheimischen Holz gefertigt

Nachdem auch das Budget 2023 gutgeheissen wurde, informierte der Präsident über die neuen Möglichkeiten des Informationsbezugs der Ortsgemeinde mittels Newsletter. Den Informationen über die Regeln und Gesetze, welche im Wald gelten, wurde ebenso interessiert zugehört wie auch den Ausführungen zu den Produkten der betriebseigenen Sägerei.

Diese hochwertigen Produkte werden aus einheimischem Holz gefertigt, verschiedene Spezialanfertigungen sind im Schauraum der Sägerei ausgestellt. Weiter wurde informiert, dass die Gruppen Unterhalt und Forst nebst den Arbeiten für die Ortsgemeinde auch für Private und Unternehmen ihre Dienstleistungen anbieten.

Zum Schluss der Versammlung wurde der bis Ende 2022 amtierende Präsident Paul Schlegel gebührend verabschiedet. Nach insgesamt 18 Jahren im Verwaltungsrat, die letzten zehn Jahre davon als Präsident, war Paul Schlegel für viele Projekte und Vereinbarungen zugunsten der Ortsgemeinde verantwortlich und hinterliess einen nachhaltigen Fussabdruck.

Passend dazu konnte ihm ein origineller und überdimensionaler Holzschuh, übrigens aus Wartauer Holz und vom Säger der Ortsgemeinde angefertigt, überreicht werden. (pd)