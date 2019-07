Grünes Licht für Casino Balzers erteilt

Noch in diesem Jahr soll das erste Casino im Liechtensteiner Oberland in Betrieb gehen. Das hat die Casinos Austria (Liechtenstein) AG am Montag mitgeteilt. Wie zuvor die Gemeinde Balzers hat auch das Liechtensteiner Amt für Bau und Infrastruktur die nötige Baugenehmigung erteilt, wie Vaterland online berichtet.