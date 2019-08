Grosser Wasserwehreinsatz in Grabs und Buchs - «nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz»

Die Feuerwehr Grabs, die mit dem vollen Mannschaftsaufgebot ausrückte, hatte in der Nacht auf Mittwoch bis 8 Uhr früh mindestens 21 Einsätze zum Auspumpen von Kellern und Garagen zu leisten, vor allem am Wettibach, aber auch in anderen Kellerräumen auf dem Gemeindegebiet. Auch die Feuerwehr Buchs stand mit 25 Mann im nächtlichen Einsatz. Doch damit ist die Arbeit nicht getan.