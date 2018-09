Grossen Haufen «Türgga» in Salez verarbeitet Kinder und Erwachsene, allesamt begeisterte «Höltscher» (Ausblätterer), folgten am vergangenen Freitag der Einladung der Dorfgemeinde Salez. Andrea Müntener-Zehnder

Vom Kind bis zu Pensionierten: Das Bearbeiten der "Türgga" ist ein gesellschaftlicher Anlass. (Bild: Andrea Müntener-Zehnder)

Im Stall des Gutsbetriebes Rheinhof Salez wartete am vergangenen Freitag ein ziemlich grosser Haufen Ribelmaiskolben, also «Türgga», wie er hier genannt wird. Während mehrerer Stunden blätterten die rund 60 fleissigen Helferinnen und Helfer die zahlreichen «Türgga» aus und liessen lediglich drei Blätter stehen. In einem nächsten Arbeitsschritt wurden jeweils zwei Kolben mit den noch vorhandenen Blättern zusammengebunden. Dies dient dazu, damit sie für eine geraume Zeit zum Trocknen aufgehängt werden können, bevor danach das traditionelle Ribelmehl gemacht wird.

Einige hundert Kilo Maiskörner als Lohn

«Aus diesem Haufen Kolben resultieren schlussendlich 500 bis 600 Kilogramm Maiskörner», erklärt Ortsgemeindepräsident Hansueli Dütschler. Er freut sich, dass jeden Herbst – heuer klimabedingt etwas früher als die vergangenen Jahre – immer wieder freiwillige Helfer den Weg in den Gutsbetrieb finden und die vor zehn Jahren wieder belebte Tradition weiter leben lassen. «Natürlich darf auch der Ausklang als kleines Dankeschön in Form von einem Gläschen Frümsner Wein, Ribel und Birnenbrot sowie weiteren Herbstköstlichkeiten nicht fehlen», so Hansueli Dütschler.