Grosse Sturmschäden bei Bergbahnen Wildhaus +++ Skilift Oberdorf nicht mehr zu reparieren – Bergbahnen schaffen rasch Ersatz +++ Skibetrieb ist sichergestellt

Der Skilift Oberdorf im Gebiet der Bergbahnen Wildhaus AG wurde in der Nacht auf Dienstag so stark zerstört, dass er nicht mehr zu reparieren ist. Kommende Woche sollen mehrere Kinderlifte als Ersatz bis Saisonende zum Einsatz kommen. Die anderen Bahnen sind mit Ausnahme des Skiliftes Gamserrugg in Betrieb. Er wird im lauf der Woche wieder in Betrieb gehen.