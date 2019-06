TV/DTV Weite: Das Team am Barren war grandios Der TV/DTV Weite agierte am Eidgenössischen Turnfest in Aarau erfolgreich. In allen Wettkämpfen resultierten hohe Noten.

Mit seiner Vorführung am Barren begeisterte der TV/DTV Weite nicht nur das zahlreiche Publikum. (Bild: PD)

(pd) Nach vielen harten Trainings und Vorbereitungswettkämpfen war es letzten Samstag nun so weit: Die Turnerinnen und Turner des TV/DTV Weite reisten am Samstagmorgen nach Aarau an den Höhepunkt dieses Turnfestjahres: Das Eidgenössische Turnfest, grösster Breitensportanlass der Schweiz, ist für jede Turnerin und Turner das grösste Erlebnis.

Namhafte Topvereine übertrumpft

Den Anfang des 3-teiligen Vereinswettkampfs machten die jungen Turner der Barrenriege. Wie an einem solchen Anlass üblich war die Halle bis auf den letzten Platz besetzt und die Stimmung dementsprechend grossartig. Mit ihrem fetzigen Programm, gespickt mit einer Vielzahl an verschiedenen Elementen, darunter auch einigen Höchstschwierigkeiten, erturnten sich die Geräteturner eine hervorragende Note von 9,75 Punkten. Dies bedeutete zugleich eine der höchsten Noten an diesem Gerät und es konnten namhafte Topvereine übertrumpft werden.

Erfrischender Auftritt in der Paradedisziplin

Schlag auf Schlag ging es weiter. Eine Stunde später zeigten die Turnerinnen und Turner mit ihrer gemischten Gerätekombination einen weiteren Leckerbissen in ihrem Wettkampf. Mit tänzerischen und turnerischen Elementen überzeugten sie die Wertungsrichter und man konnte sich über die Note von 9,60 sehr zufrieden zeigen. Als letzter Teil im 3-teiligen Wettkampf stand die Paradedisziplin der Weite-Frauen, die Team Aerobic, auf dem Programm. Mit ihrem erfrischenden Auftritt holten die Aerobic-Frauen die sehr gute Endnote von 9,60.

Der TV/DTV Weite erreichte letztlich mit der Endnote 28,95 den hervorragenden siebten Schlussrang, bei einer Teilnehmerzahl von 441 Vereinen, in der 4. Stärkeklasse.