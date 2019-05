Grabser Schulklasse gewinnt Preis beim «Experiment Nichtrauchen» Sieben Schulklassen aus dem Kanton St.Gallen dürfen auf Reise gehen. Eine davon ist die 1. Sek a vom OZ Kirchbünt in Grabs. Die Klasse hat das Projekt «Experiment Nichtrauchen» erfolgreich absolviert und einen SBB-Reisegutschein gewonnen.

1588 Schulklassen haben das «Experiment Nichtrauchen» erfolgreich beendet. (Bild: Donato Caspari)

(wo) «Experiment Nichtrauchen» ermöglicht Schülerinnen und Schülern, sich altersgerecht mit dem Rauchen auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung ist zentral, da Kinder und Jugendliche eine wichtige Zielgruppe für die Tabakindustrie sind. Auch neue Produkte, wie E-Zigaretten und E-Shishas, zielen auf Minderjährige ab. Dies schreibt die Staatskanzlei des Kantons St. Gallen in einer Mitteilung.

In der gesamten Schweiz haben 2308 Schulklassen beim Wettbewerb «Experiment Nichtrauchen» mitgemacht. 1588 davon haben erfolgreich abgeschlossen und sechs Monate nicht geraucht.

E-Zigaretten verbreiten sich bei Kindern und Jugendlichen

E-Zigaretten sind wegen ihrem trendigen Design bei Jugendlichen beliebt. Unter Schülerinnen und Schülern in den USA hat die E-Zigarette innerhalb der letzten zwei Jahre eine besorgniserregende Verbreitung erlangt. Auf der Videoplattform Youtube wird der Nikotinkonsum regelrecht zelebriert, so dass Rauchen in den USA wieder Teil der Jugendkultur geworden ist.

Auch in der Schweiz werden E-Zigaretten auf Plakatwänden und in Gratiszeitungen beworben. Die Aufklärung von Kinder und Jugendlichen über die Strategien der Tabakindustrie und die Gefahren des Tabakkonsums ist deshalb ein zentraler Pfeiler der Tabakprävention. Die Aktion «Experiment Nichtrauchen» leistet dazu einen wichtigen Beitrag, schreibt die Staatskanzlei weiter.

Ein halbes Jahr ohne Tabak

Im Rahmen des Klassenwettbewerbs «Experiment Nichtrauchen» setzen sich Schülerinnen und Schüler während sechs Monaten im Unterricht intensiv mit dem Thema Rauchen auseinander. Zusätzlich verpflichten sie sich, während dieser Zeit keinen Tabak zu konsumieren. 1'588 der 2'308 teilnehmenden Schulklassen aus der ganzen Schweiz haben dies geschafft. Damit liegt die Erfolgsquote bei knapp 70 Prozent.

«Experiment Nichtrauchen» hat unter allen Schulklassen, die mitgemacht haben, hundert Reisegutscheine verlost. Sieben Reisegutscheine gehen an Schulklassen aus dem Kanton St.Gallen:

- OZ Kirchbünt, Klasse 1 Sek a, Grabs

- Schulhaus Feldacker, Klasse 3b, Mels

- OZ Bündte, 2. Klasse, Pfäfers

- OZO Oberriet, Klasse 2sb, Oberriet

- Schulhaus BuGaLu, Klasse 2sb17, Bütschwil

- Ortega Schule, Klasse 1.io, St.Gallen

- Oberstufe Rorschach, Klasse R1b

«Experiment Nichtrauchen» richtet sich an alle Klassen der 6. bis 9. Schulstufe. Für das Schuljahr 2019/20 können Lehrpersonen ihre Klassen ab September 2019 online unter www.experiment-nichtrauchen.ch anmelden.