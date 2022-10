Grabs Wenn Nuancen über den Sieg entscheiden: 100 Schafe werden an der Jubiläumsschau 125 Jahre Schafzuchtverein Grabs präsentiert Die Jubiläumsschau des Grabser Schafzuchtvereins war ein Stell-dich-ein von Schafzüchtern und Publikum.

Fröhliche Gesichter bei der Familie Lampert mit den Eltern Marc und Fabienne sowie den Kindern Vivienne, Maurin, Liano und Nevin über den Sieg ihres Zuchtwidders Bednar (links) und Walter Eggenberger mit Lisa, der Miss Grabs. Bild: PD

Freitagvormittag auf dem Grabser Marktplatz: Ein vielstimmiges «Määh» empfängt die Besucher. Die «wolligen Knäuel», die an der Jubiläumsschau 125 Jahre Schafzuchtverein Grabs präsentiert wer­den, fühlen sich sichtlich wohl. Zufrieden über die gute Auffuhr und den Aufmarsch der Züchter und des Publikums sind auch Präsident Markus Eggenberger und Zuchtbuchführerin Bettina Eggenberger.

Bereits in den Vormittagsstunden herrscht beste Stimmung. Die Züchter tauschen sich über ihre Erfahrungen, über den Alpsommer und die aufgeführten Tiere aus. Das Publikum geniesst die musikalischen Darbietungen in der Festwirtschaft und betrachtet die Tiere, welche nach Alterskategorie präsentiert werden.

Die Züchterarbeit dürfe gelobt werden

Rund 100 Zuchtschafe, davon 13 Widder der Rasse Braun­köpfiges Fleischschaf, warten darauf, vom Experten Leonhard Dörig, Sevelen, begutachtet und bewertet zu werden. Je nach Alter erhalten die Tiere unterschiedliche Punktzahlen, denn bewertet werden der Typ, das Fundament und die Wolle. Junge Tiere bis einjährig erhalten maximal dreimal vier Punkte, ein- bis zweijährige können dreimal fünf Punkte erreichen und die Zuchtschafe ab drei Jahren dürfen mit dreimal sechs Punkten bewertet werden. «Insgesamt haben wir auf dem Platz formstarke, gut genährte Schafe,» so Leonhard Dörig. Es gebe nur kleine Unterschiede, denn die hochstehende Züchterarbeit der Grabser dürfe durchaus gelobt werden.

Dass das Fleisch der Grabser Schafe geschätzt wird, zeigt sich spätestens am Mittag. Die 70 Ki­lo Schafsvoressen, welche am Vormittag auf dem Platz zubereitet wurden, finden Zuspruch. «Nirgends schmeckt Schafsvoressen so gut wie bei euch», so eines der oft gehörten Komplimente. Und die zufriedenen Gesichter der Gäste zeigen, dass dies keine leeren Worte sind.

Auch Experte Leonhard Dörig freut sich, dass der Wert des einheimischen Lamm- und Schaffleisches während der vergangenen Jahre gestiegen ist. «So gesehen ist die Rasse Braunköpfiges Fleischschaf ideal, sie liefert gutes Fleisch und wenn das Fundament, sprich die Beine und Klauen der Tiere gesund sind, kann sie sich auch gut bewegen und im Sommer genügend Futter finden.»

Doch zurück zur Bewertung der Tiere, denn nach der Mittagspause steigt die Spannung. Auf dem Programm stehen die Wahl des Mister und der Miss Grabs sowie die Ausscheidung beim Mutter-Tochter-Wettbewerb. «Der Entscheid ist nicht einfach, denn bei den männlichen Tieren sehen wir beste Züchterarbeit. Doch ein Tier hat die beste Tagesform und ist auch das Beste auf dem Platz,» so der Experte. Bednar, aus dem Stall von Marc Lampert, wird Mister Grabs, dies sehr zur Freude der Besitzerfamilie.

Seit Jahrzehnten bei den Züchtern mit dabei

Bei den «Damen» schwingt Lisa von Walter Eggenberger, er züchtet seit 44 Jahren Schafe, obenaus. «Ich habe mich beim Entscheid schwer getan, aber diese Miss ist ein Tier, bei der von Kopf bis Fuss einfach alles stimmt,» so Leonhard Dörig. Als «schwierigste Aufgabe des Tages» bezeichnet der Experte den Entscheid beim «Mutter-Tochter-Wettbewerb». Da gehe es darum, dass die Tochter die guten Anlagen der Mutter weitertrage und diese sogar noch verbessere.

Als Siegerpaar gekürt werden Peggi (Mutter) und Tochter Heidi, Besitzer Hans Gantenbein, ein seit 54 Jahren engagierter Züchter und ehemaliger Präsident der Grabser Schafzüchter.