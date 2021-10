Grabs Schafschau: Lisa von Walter Eggenberger ist Miss Grabs, Pionier von Marc Lampert ist Mister Grabs

Ein Fest für die Schäflerfamilie: Miss und Mister Grabs bei den Schafen sind bestimmt, das Treffen fand beim Stall Höhi am Binnenkanal in Grabs statt.



Siegerinnen beim Mutter-Tochter-Wettbewerb, Ofelia mit Jeaninne Eggenberger (Tochter, links) und Bettina Eggenberger mit Mutter Mägi. Bild: Adi Lippuner

In der Regel treffen sich die Mitglieder des Schafzuchtvereins Grabs auf dem Marktplatz, um ihre Tiere von den Experten bewerten zu lassen. Doch die aktuelle Situation veranlasste die Verantwortlichen, ihr Treffen auf die Schäflerfamilie zu beschränken. So fand am Freitag bei strahlendem Herbstwetter die Schau beim Stall Höhi der Familie Eggenberger statt.

«Wir haben hier keine einfach Aufgabe, gilt es doch, gut gesömmerte Tiere mit einem hervorragenden Wollkleid zu bewerten,» so Experte Martin Keller, Buchs.

Mister Grabs Pionier, mit Besitzer Marc Lampert (links) und Miss Grabs, Lisa, aus dem Stall von Walter Eggenberger. Bild: Adi Lippuner

Sein Kollege Hannes Bühler, Amriswil, lobte die Züchterarbeit für das Braunköpfige Fleischschafe (BFS). «Die Grabser leisten beste Arbeit, ihre Tiere entsprechen dem Zuchtziel und so sind es letztendlich Nuancen, die über einen Sieg entscheiden.»

Lisa und Pionier ausgezeichnet

Den Titel Miss Grabs holte sich Walter Eggenberger mit Lisa, als Mister Grabs wurde Pionier von Marc Lampert ausgezeichnet. Nach langer Diskussion der Experten fiel beim Mutter-Tochter Wettbewerb der Entscheid zu Gunsten der Tiere von Markus und Bettina Eggenberger. Mutter Mägi und Tochter Ofelia zeigten «am meisten Harmonie», so Martin Keller und Hannes Bühler. Er sagt:

«Auch da war es ein enger Entscheid und eine schwierige Wahl.»

Die Experten Martin Keller (links) und Hannes Bühler besprechen den nicht ganz einfachen Entscheid. Bild: Adi Lippuner

Als «klein aber fein», wurde die diesjährige Grabser Schau von Seiten der Experten bezeichnet. «Es ist in der heutigen Zeit nicht einfach, einen Anlass, der den aktuellen Vorschriften entspricht, zu organisieren,» so der Tenor. «Aber Markus Eggenberger als Präsident des Schafzuchtvereins und seine Ehefrau Bettina Eggenberger als Zuchtbuchführerin haben, zusammen mit dem Helferteam einen unvergesslichen Tag auf die Beine gestellt.»

Bettina Eggenberger wurde geehrt

Eine besondere Ehrung gab es für Bettina Eggenberger. Sie ist seit zehn Jahren Zuchtbuchführerin und deshalb konnte ihr an der letzten Hauptversammlung, weil diese auf dem Korrespondenzweg durchgeführt werden musste, keine Urkunde überreicht werden.