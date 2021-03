Grabs Rogghalmstrasse ab Dienstag wieder befahrbar Die nach einem Hangrutsch nötige Verbauung am Grabserberg konnte abgeschlossen werden. Am Dienstag soll die Rogghalmstrasse wieder dem Verkehr übergeben werden.

Dank gutem Wetter gingen die Arbeiten gut voran. PD

(pd/wo) Wie die Gemeinde Grabs in einer Mitteilung schreibt, konnte dank den sehr guten Witterungsverhältnissen in den letzten drei Wochen der «Ribbert-Gall»-Verbau im Bereich des Hangrutsches «Striggtobel» bereits am 22. Februar abgeschlossen werden.

Die Arbeiten konnten mehrheitlich abgeschlossen werden. PD

Im Anschluss an die Hinterfüllung der Stahlpfahlwand durch die U. Zogg Tiefbau AG wurde die Böschung zwischen dem Ribbert-Gall-Verbau und der Strasse neu erstellt, der Belag gefräst, der unterhöhlte Teil ausgebaggert und anschliessend neu verdichtet. Wie die Gemeinde weiter schreibt, wurde am Donnerstagvormittag, 4. März, die neue Tragschicht eingebaut und am Freitag, 5. März, das Bankett fertig gestellt.

Der neue Belag wurde eingebaut. PD

Abschliessend folgt am Montag, 8. März, noch die Montage der Leitplanke, bevor die Rogghalmstrasse ab Dienstag, 9. März, wieder dem Verkehr übergeben werden kann.