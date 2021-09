Grabs Neue Marke vorgestellt: Der Bereich Etikettendruck der Pago AG in Grabs wird zur Helvetikett AG. Die Marke Helvetikett ist strategisch entwickelt und basiert auf den Kernwerten des Unternehmens: Swissness, Innovation, Erfahrung, Technik, Leistung, Kundenorientierung und attraktiver Arbeitgeber.

Der Etikettendruck der Pago AG in Grabs wird künftig Helvetikett AG heissen. PD

Ende Juni unterzeichnete die Pago AG eine Vereinbarung mit mehreren Führungskräften über den Verkauf von Betriebsteilen am Standort Grabs. Der Geschäftsbereich Etikettendruck inklusive der Stabsabteilungen wurde bekanntlich an die neuen Eigentümer in Form eines Management-Buy-outs (MBO) übergeben (der W&O berichtete).

Am Donnerstag hat das neue Unternehmen seinen Namen öffentlich gemacht: Künftig wird man unter dem Namen Helvetikett AG von Grabs aus tätig sein, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht

Die Helvetikett AG wird künftig den Bereich Etikettendruck der Pago AG als selbständiges Unternehmen weiterführen. Die Pago AG bleibt als Tochtergesellschaft der Fuji Seal Gruppe in Grabs bestehen.

Erfahrung aus 125 Jahren Geschäftstätigkeit

Der Name Helvetikett ist Programm, impliziert jede Menge Swissness und Etiketten-Knowhow. Unter dem Motto Innovativ seit 1896 setzt der Schweizer Technologieführer bei Etiketten auf moderne Technik, proaktiven Kundendienst und besinnt sich der Geschichte, den Erfahrungen und Erfolgen aus 125 Jahren Geschäftstätigkeit.

Die Helvetikett AG stellt die Kunden in das Zentrum ihres unternehmerischen Handelns und konzentriert sich auf den Schweizer Markt. Für Schweizer Marken und internationale Unternehmen, die in der Schweiz angesiedelt sind, werden innovative Etikettenlösungen und führende Etikettentechnik geboten.

Bekenntnis zur Qualität

Ein neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens ist damit aufgeschlagen. Dieses setzt weiterhin auf die DNA-Eigenschaften Bodenständigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation.

«Ein ehrgeiziges Bekenntnis zur Qualität und zum perfekten Produkt fordert das Team, aber wir lieben es, die Besten zu sein und unseren Kunden eine Top-Leistung zu bieten: den Mehrwert für ihr Produkt, in Form von Etiketten, die dazu beitragen, dass ihr Produkt wertvoller, markanter, merkfähiger, interessanter oder ansprechender im Regal steht oder zum Kunden kommt», sagt Miteigentümer und Leiter Technik & Innovation Bernd Dehm.

Kernwerte im Wort-Bild-Zeichen

«Das Logo haben wir den Kernwerten entsprechend entwickelt, um unseren eigenen Anspruch nach außen sichtbar werden zu lassen: der erste, innovativste, zuverlässigste und schnellste Ansprechpartner in der Schweiz zu sein, wenn es um Etiketten geht», erklärt Markus Josat Miteigentümer und Geschäftsführer. «Unser Ziel war, den Markenkern unter den neuen Bedingungen zu schärfen und die Positionierung klar festzulegen.»

Helvetikett ist eine Wortkreation, verbindet «Helvetia» mit «Etikett» und vermittelt Herkunft und Produkt des Unternehmens. Die Schweizer Fahne, als Icon definiert, steht für Swissness. Der Claim spannt den Bogen zwischen Erfahrung und Innovation, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das Firmensymbol ist ein räumlich verzerrtes Quadrat, eine Etikette. Sie stellt sich als beleuchtete Treppe dar, die - mehr ist als eine flache, einfache Etikette - , den Zusatznutzen für Kunden und Anwender auf dreidimensionalen Produkten eröffnet.

Offene Tür für Kunden Ende Oktober

Das Helvetikett Team wird bereits Ende Oktober 2021 die Türen für die Kunden öffnen, durch die Druckerei führen und die Leistungen des Unternehmens vorführen, unter Einhaltung aller Corona Vorschriften. Schwerpunktmässig werden Produktdekoration, Mehrlagenetiketten, Spezialitätenetiketten und die Kombination von Drucken und Etikettieren gezeigt. Das erfahrene Team steht den Kunden für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung.