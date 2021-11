Grabs Nach einer langen Durststrecke ist der Männerchor wieder aktiv Im Oktober standen gleich drei Auftritte auf dem Programm des Männerchor Grabs. In den kommenden Wochen und Monaten sind weitere Anlässe geplant.

Mit Inbrunst: der Männerchor Grabs im Pflegeheim Werdenberg. Bild: PD

Nach einer langen Durststrecke ohne Aufführungen und zeitweise sogar ohne Proben, ist der Männerchor Grabs diesen Herbst wieder recht aktiv unterwegs. Im Oktober standen gleich drei Auftritte auf dem Programm. Anfang Oktober durfte der Männerchor den Gemeindeanlass 60Plus musikalisch umrahmen. Und Mitte und Ende Monat folgten die Auftritte im Altersheim Stütlihus und im Pflegeheim Werdenberg.

Proben für das erste grosse Konzert

Nun steht die gesangliche Mitwirkung in den Adventsgottesdiensten in der reformierten Kirche Grabs (1. Advent) und im Galluszentrum (3. Advent) bevor. Am ersten Freitag im neuen Jahr ist die Durchführung der traditionellen Jassmeisterschaft angesagt.

Zudem probt der Chor unter der Leitung des Dirigenten Pius ­Büchel bereits intensiv für das erste grosse Konzert nach der Corona-Zwangspause, welches nächstes Jahr am Samstag, 30. April, im Kirchgemeindehaus der evangelischen Kirche stattfinden wird. (pd)