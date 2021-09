Grabs Können unter Beweis gestellt: Der Grabser Timon Frey holt an den Euro-Skills in Graz ein Leistungsdiplom Der für Liechtenstein angetretene Timon Frey wartete am Sonntag gespannt auf die Verkündung der Resultate. Für das Podest und somit eine Medaille hat es knapp nicht gereicht. Nun hält er ein Leistungsdiplom in den Händen.

Knapp am Podest vorbei: Der Grabser Timon Frey hat an den Euro-Skills in Graz ein Leistungsdiplom erhalten. Bild: Manu Friederich/Swiss Skills

Während drei Tagen haben in Graz die ersten Liechtensteiner Euro-Skills-Teilnehmer Yannick Schädler, Timon Frey und Riccardo Somma alles gegeben und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis gestellt. An der gestrigen Schlusszeremonie durfte Yannick Schädler im Beruf CNC-Fräsen auf das Podest und die Silbermedaille entgegennehmen. Bei den beiden Informatikern Timon Frey (Grabs) und Riccardo Somma hat es ganz knapp nicht für einen Podestplatz gereicht. Sie erhalten aber beide ein Leistungsdiplom.

Es war die erste Teilnahme Liechtensteins an den Euro-Skills – an den World-Skills war das Land jedoch schon öfter gross vertreten. Timon Frey hat seine Ausbildung bei der Ivoclar Vivadent in Schaan absolviert. (wo)