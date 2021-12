Grabs Im Stil von Schloss Werdenberg: Raiffeisenbank modernisiert Geschäftsstelle ab Januar Am 7. Januar 2022 schliesst die Kundenzone (inklusive Selbstbedienungszone) der Raiffeisenbank Werdenberg am Standort Grabs für Umbauarbeiten. Ab dem 10. Januar steht der Kundschaft ein Provisorium mit Bancomat für Ein- und Auszahlungen zur Verfügung.

Modernes Flair mit Holz und Stein: Raiffeisen baut die Geschäftsstelle in Grabs. Visualisierung: PD

Dieses Provisorium befindet sich 150 Meter entfernt in der ehemaligen Bäckerei Locher an der Staatsstrasse 63. Angeboten wird auch temporär ein kostenloser Heimlieferservice von Schweizer Franken und Fremdwährungen. Die Tresorfächer für Kunden stehen während des Umbaus am Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag nach Voranmeldung zur Verfügung. Münzeinzahlungen können in Buchs und Trübbach gemacht werden.

Gestaltung nach Vorbild Schloss Werdenberg

«Die Umbauarbeiten der Geschäftsstelle Grabs dauern mehrere Monate, die Wiedereröffnung ist für Mai vorgesehen. Nach dem Umbau wird sich Raiffeisen in Grabs in modernem Flair mit traditionellen Elementen präsentieren, so ist beispielsweise der Einsatz von Holz und Stein nach Vorbild Schloss Werdenberg vorgesehen», so Sandro Uhlmann, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Werdenberg.

Hier befindet sich ab dem 10. Januar das Provisorium: Die Bäckerei Locher an der Staatsstrasse 63. Bild: PD

Mit Blick nach vorne sollen auch die Bankräume an den Standorten Trübbach (ab 2023) und Buchs (ab 2024) unter dem Motto «Bewährtes stärkt Neues» modernisiert werden. (ab)