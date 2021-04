Grabs Grosser Sachschaden bei Auffahrkollision mit vier Autos Am Samstag kam es kurz vor 14 Uhr auf der St.Gallerstrasse zu einer Auffahrkollision mit vier beteiligten Autos. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist hoch.



Die Folge einer Unachtsamkeit: Auffahrkollision in Grabs. Kapo SG

(wo) Eine 27-jährige Autofahrerin war mit ihrem Auto von Buchs in Richtung Haag unterwegs. Als die Autos vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten, bemerkte sie dies zu spät, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.



Beim Unfall in Grabs gab es eine verletzte Person und hohen Sachschaden. Kapo SG

Trotz eingeleiteter Vollbremsung prallte sie in das Auto eines 55-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls schob es das Auto des 55-jährigen in ein Auto vor ihm und dieses wiederum in ein viertes Auto. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10 000 Franken geschätzt.