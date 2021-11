Grabs Grosser Applaus für die Leistungen an der Turnerunterhaltung Die Turnerunterhaltung bot sportliche Leistungen und Theatereinlagen unter dem Motto «WG am Roäsäweg». Den Zuschauern bot das Rahmenprogramm der Turnerunterhaltung des Turnvereins Grabs unter dem Motto «WG am Roäsäweg» viel Komik und Momente zum Lachen.

Auch mit waghalsigen und akrobatischen Einlagen verzückte der Turnverein Grabs an seiner Turnerunterhaltung. Bild: Michael Braun

Eine Wohngemeinschaft aus vier AHV-Beziehern bereitet den Bewohnern des Roäsäwegs und ihrer neuen Pflegerin Patrizia einen Haufen Probleme. Doch das Zusammenleben der vier Pensionäre mit der jungen Pflegerin bringt neuen Schwung in die eingerostete Truppe.

Publikum mit sportlichen Leistungen verzückt

Auch sportlich wurde das Publikum am vergangenen Samstag und Sonntag in der Mehrzweckhalle Unterdorf in Grabs verzückt. Nachdem im vergangenen Jahr keine Turnehrunterhaltung stattfinden konnte, fanden dieses Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Weg ins Unterdorf. Im Publikum befand sich auch Gemeindepräsident Niklaus Lippuner mit einer Grussbotschaft:

«Anlässe wie die Turnunterhaltung sind in dieser speziellen Situation sehr wichtig für das Dorfleben.»

Die vier Rentner aus der «WG am Roäsäweg» und ihre Pflegerin. Bild: Michael Braun

Während der Turnerunterhaltung wurde der Hunger der Gäste durch das Küchenteam des Turnvereins gestillt. Nach dem durchdachten Bühnenprogramm lud ein Barbetrieb mit Livemusik und eine gemütliche Kaffeestube die Zuschauer zum Verweilen ein. Vor Beginn der Veranstaltung, die unter Einhaltung der 3G-Regelung stattfand, standen Testmöglichkeiten zu Verfügung.

Dreizehn Darbietungen durften an der Turnerunterhaltung Grabs bestaunt werden. Die verschiedenen Riegen zeigten dabei all ihr Können und ihr turnerisches Geschick. Bis zur Pause verzückten mehrheitlich die Kinder und Jugendlichen des Turnvereins das Publikum. Von der Vorführung des Kinderturnens bis hin zur Leichtathletikriege Jugend konnte das Publikum den Einsatz und die Begeisterung der jungen Turner durch ihre simpel aufgebauten aber auf hohem Niveau ausgeführten Darbietungen spüren.

Auch der Nachwuchs begeisterte das Publikum. Bild: Michael Braun

Je älter dabei im Verlauf des Abends die Artistinnen und Artisten wurden, desto spektakulärer und akrobatischer wurden auch die Auftritte.

Stimmungsvolle, teils atemberaubende Vorführungen

Nach der Pause durften die Erwachsenen auf die Bühne. Mit akrobatischen Einlagen und viel Witz erlangten sie die Aufmerksamkeit des Publikums. Die verschiedenen Vorführungen, sowohl der Jungen als auch der Erwachsenen, fügten sich dabei in das Rahmenprogramm «WG am Roäsäweg» ein.

Insgesamt bildeten das Rahmenprogramm mit den Darbietungen zusammen eine stimmige, humorvolle und teils atemberaubende Vorführung, was das Publikums mit grossem Applaus honorierte.