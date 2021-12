Grabs Geburtenrekord: Das tausendste Baby im Spital Grabs ist da Das 1000. Neugeborene, das in diesem Jahr im Spital Grabs zur Welt gekommen ist, heisst Fiona und kommt aus Sennwald. Sie wurde am 1. Dezember um 10:18 Uhr geboren. Das bei der Geburt 51 cm grosse und 3430 g schwere Mädchen ist gesund und munter.

Fiona aus Sennwald mit ihren Eltern. Bild: PD

Damit ist bereits jetzt klar, dass es in diesem Jahr einen neuen Geburtenrekord in Grabs geben wird, denn 2020 wurden in Grabs insgesamt 914 Babys geboren, teilt das Spital Grabs mit. «Die Zahl der Geburten im Spital Grabs hat in den vergangenen Jahren laufend zugenommen», freut sich Seraina Schmid, Chefärztin Gynäkologie & Geburtshilfe. «Dabei legen wir grossen Wert darauf, jede Familie individuell und professionell zu betreuen.»