Grabs «Die Alp­wirtschaft befindet sich in einem steten Wandel»: Alpsektionen luden in den Raum Voralp-Gamperfin Rund 70 Mitglieder der regionalen Alpsektionen besuchten Grabser Alpen. Es gab Tipps für Massnahmen gegen die Verbuschung.

Rund 70 Männer und Frauen nahmen am alpwirtschaftlichen Kurs im Raum Voralp-Gamperfin teil. Bild: Heini Schwendener

Der Alpwirtschaftskurs 2022 der Alpsektionen Sarganserland-Linthgebiet-Werdenberger-Rheintal führte am Freitag in den Raum Voralp-Gamperfin. Die Informationen über die Alpsennerei Höhi-Voralp, der Besuch zweier Alpen sowie die Ausführungen zur Verbuschungs- und Verunkrautungsproblematik veranschaulichten, was Tagungsleiter Marco Bolt eingangs festhielt:

«Die Alp­wirtschaft befindet sich in einem steten Wandel.»

Und zwar bezüglich der Besitzverhältnisse, der gealpten Tiergattungen und der Produktionsweisen. Marco Bolt ist Leiter der Fachstelle Alpwirtschaft am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen LZSG in Salez.

Gemeinschaftskäserei und private Milchverarbeitung

Bevor sich die rund 70 Teilnehmenden auf ihre Wanderung aufmachten, gab es Informationen über die Alpsennerei Höhi- Voralp, die 2002 den Betrieb aufgenommen hat. In der Gemeinschaftskäserei werden pro Jahr rund 100000 Kilo Milch von drei Alpen zu Alpkäse, Voralp Mutschli, Molkendrinks, Joghurt, Butter usw. verarbeitet.

Andreas Vetsch (oben), Präsident der Alpsennerei Höhi-Voralp, und Marco Bolt, Fachstelle Alpwirtschaft am LZSG in Salez. Bild: Heini Schwendener

Weil die Alpsennerei nicht alle Milch aus dem Raum verarbeiten kann, wurden den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern anhand der Alpen Gamperfin Brand (Familie Tischhauser) und Gamperfin Oberer Boden (Familie Gasenzer) zwei Alpen präsentiert, die ihre Milch privat verarbeiten und vermarkten. Florian Tischhauser käst sogar ganzjährig auf der Alp und im Tal und vermarktet eine Vielzahl von Produkten, darunter auch Sauerkäse von der Hochalp, direkt und über lokale Absatzkanäle.

Martin Gasenzer bewirtschaftet seine Alp von seinem «Talbetrieb» am Grabserberg aus. Rund 25000 Liter Milch verkäst er in seiner mobilen Käserei auf Rädern auf der Alp Oberer Boden. Die Vermarktung der Produkte obliegt in beiden Fällen den Frauen, namentlich Yvonne Tischhauser und Anja Gasenzer.

Matthias Kern vom Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Salez stellte am Alpwirtschaftskurs die druckfrische Broschüre «Bewirtschaftung von Alpweiden» vor. Darin wird unter anderem aufgezeigt, wie der Klimawandel die Alpwirtschaft tangiert und wie wichtig es ist, gezielt gegen die Verbuschung und Verunkrautung der Alpweiden vorzugehen.

Die Ortsgemeinde Grabs als Gastgeberin

Referent Matthias Kern und Tagungsleiter Marco Bolt betonten, dass künftig wieder vermehrt kontrolliert werde, wie auf den Alpen dieses Thema angegangen werde. Die kleine Broschüre enthält wichtige Informationen über die Unkräuter auf den Alpen und sie zeigt auf, wo sich der Kampf lohnt, und wo er sich nicht mehr lohnt, weil Büsche und Unkraut bereits die Oberhand gewonnen haben.

Bei der Familie Tischhauser auf der Alp Gamperfin, Brand, gab es für die Kursteilnehmenden ein reichhaltiges Dessertbuffet und natürlich auch Alpkäse zum Degustieren. Bild: Heini Schwendener

Der Alpwirtschaftskurs, bei dem die Teilnehmenden bestens mit Köstlichkeiten aus den Käsereien und aus dem Backofen versorgt wurden, fand auf den Alpen der Ortsgemeinde Grabs statt. Wie deren Präsident Ueli Sturzenegger ausführte, werden auf den 25 Grabser Alpen rund 2800 Tiere gealpt. Die Ortsgemeinde besitzt 3000 Hektaren Boden, davon sind nur rund 100 Hektaren im Tal, der Rest verteilt sich je hälftig auf Wald und auf Alpen.