Grabs Der Gemischt-Chor Grabs singt unter neuer Leitung Bei der Hauptversammlung wählten die Mitglieder Manuel Alejandro Piñero zum neuen Chorleiter.

Von links: Neumitglieder Rosemarie Fluck und Elisabeth Grand, Präsident Urs Scherrer und der neue Chorleiter Manuel Alejandro Piñero. Bild: PD

39 Sängerinnen und Sänger fanden sich pünktlich zur Hauptversammlung im Restaurant Schäfli ein. Nach einer herzlichen Begrüssung eröffnete Präsident Urs Scherrer die HV. Sein Rückblick auf das vergangene Jahr und die verschiedenen Aktivitäten des Chors war erfreulich. Nach einer unerwartet schnellen Öffnung nach den Corona-Einschränkungen waren alle Sängerinnen und Sänger motiviert. Das Jahresprogramm wurde aktualisiert und mit verschiedenen Anlässen ergänzt. Auf das Ziel eines Konzerts im Herbst wurde hingearbeitet.

Mit dem Lingomba-Chor aus Eschenbach wurde ein Gast-Chor gefunden, der mit seinem afrikanischen Repertoire ein Kontrastprogramm zum Liedergut des Gemischt-Chors bot. Weitere Auftritte am Konzert der Grabser Chöre, in den Altersheimen Stütli und Möösli sowie das beliebte Singen im Städtli Werdenberg (Städtlizauber) rundeten das Programm ab. Der Vorstand hat den Verein bei der Förderaktion der Migros angemeldet. Der Präsident erinnerte die Chormitglieder daran, fleissig Vereinsbons zu sammeln, damit ein möglichst grosser Zustupf die Reisekasse füllt.

Ehemalige Dirigentin brach zu neuen Ufern auf

Leider musste der Chor Ende Jahr seine Dirigentin Michèle Laudenbach ziehen lassen. Nach fast sieben Jahren Tätigkeit brach sie Ende Jahr zu neuen Ufern auf. Der Dirigentenbericht fiel auch entsprechend emotional aus. Sie bedankte sich für die vergangenen Jahre mit dem Chor und wünschte ihm für die Zukunft viele wertvolle und harmonische Stunden des Gesangs.

Mit Rosemarie Fluck, Elisabeth Grand, Andreas Kunz, Julian Büchel, Lilian Wenk und Nicole Schneider wurden sechs neue Mitglieder in die Chorfamilie einstimmig aufgenommen und mit Applaus herzlich begrüsst. Die Wahl der neuen Chorleitung war der wichtigste und mit Spannung erwartete Punkt der HV. Nach einigen Informationen seitens des Vorstands und diversen Diskussionen wurde Manuel Alejandro Piñero zum neuen Chorleiter gewählt.

Konzerte, eine Reise und Adventsanlässe

Das bereits festgelegte Jahresprogramm wurde angenommen. Mit der Teilnahme am Frühlingskonzert der Werdenberger Chöre, der geplanten Chorreise im September, der Teilnahme am Erntedankgottesdienst und den verschiedenen Adventsanlässen startet der Chor in ein neues, spannendes Vereinsjahr. (pd)