Seit 40 Jahren ist die Dividella AG nun schon im Industriequartier tätig. Vereinfacht gesagt, produziert die Firma Verpackungsmaschinen für die Pharmaindustrie. Etwas fachmännischer ausgedrückt: Die Dividella konzipiert und baut komplette Verpackungslinien für die Sekundärverpackungsansprüche der Pharmaindustrie. Egal ob Ampullen, Injektionsflaschen, Fertigspritzen, zylindrische Objekte oder andere schwer stapelbare Produkte, der Betrieb ist für seine Innovationen und individuellen Lösungen weltweit eine wichtige Adresse.

Das Unternehmen gehört seit vielen Jahren zum international agierenden Körber-Konzern mit rund 10000 Mitarbeitenden an über 100 Standorten. Deshalb ist aus der Dividella AG die Körber Pharma Packaging AG geworden. Die Absatzmärkte befinden sich hauptsächlich in Europa und den USA. Zur Kundschaft gehören die allermeisten Branchenriesen der Pharmaindustrie, was auch der Firmenphilosophie zu verdanken ist: Mit stetigen Investitionen in die modernsten Maschinen den Vorsprung auf die Konkurrenz behalten. Weil dabei nicht nur die Maschine, sondern auch der Mensch zählt, werden am Standort in Grabs auch Lernende ausgebildet. (ab)