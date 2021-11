Grabs Besuch beim Planungsbüro Marquart: FDP Grabs fühlt dem Gewerbe den Puls Kürzlich war die Parteileitung der FDP Grabs zu Besuch bei ihrem Mitglied Gian Marquart, Inhaber und Mitglied der Geschäftsleitung des Planungsbüros Marquart. Er stellte die Firma mit den Sparten Elektroplanung, Sicherheitsplanung und dem neusten Geschäftsfeld, der Gebäudeautomation vor.

Jeanette Mösli, Präsidentin FDP Grabs, Päuli Kohler, IG Grabs, und Gian Marquart (von links) bei der Betriebsführung des Planungsbüros Marquart in Grabs.

An den sechs Standorten Buchs, Winterthur, Altstätten, Chur, Vaduz und Root setzen rund 40 Mitarbeitende Projekte um. Die Firma Marquart berät als neutrales und unabhängiges Planungsbüro in sämtlichen Fachbereichen der Elektroplanung, Gebäudeautomation sowie der Objekt- und Gebäude­sicherheit.

Das Gewerbe der Region «brummt»

Päuli Kohler als Vertreter der regionalen Wirtschaft war eingeladen, über den Zustand des Grabser Gewerbes und dessen Erwartungen an die Politik zu berichten. Wie die FDP-Vertreter erfahren durften, «brummt» das Gewerbe in der Region. Die Auftragslage ist sehr gut. Lieferprobleme bei Maschinen, Geräten, Ersatzteilen usw. machen es den Gewerbetreibenden im Moment aber schwer, alle Kundenwünsche zeitgerecht zu erfüllen. Mancher Kunde muss sich in Geduld üben und flexibel sein. Die volatilen Lieferantenpreise sind für Preisabmachungen gegenüber dem Endkunden für das Gewerbe sehr herausfordernd.

Mit Blick auf die anwesenden FDP-Ratsmitglieder aus Gemeinde, Schul- und Ortsgemeinde sprach Päuli Kohler den Wunsch um Unterstützung bei der Rekrutierung von Lernenden aus. An die Schule ging das Anliegen, Kindern Berufe im Gewerbe nahezubringen. Dies möglichst schon im Primarschulalter und als Teil des Schulunterrichtes. Auch und gerade handwerkliche Berufe seien darauf angewiesen, dass nicht alle Talente an eine weiterführende Schule wechseln.

Duale Berufsbildung den Neuzuzügern vorstellen

Dieses Anliegen wird die FDP Grabs aufnehmen und in den Schulrat tragen. Ebenfalls wird die FDP bei der Gemeinde beliebt machen, anlässlich der Neuzuzüger-Begrüssungen dem Gewerbe Gelegenheit zur Vorstellung der dualen Berufsbildung zu geben. Beim offerierten Imbiss konnten sich die Anwesenden über weitere aktuelle Themen austauschen. (pd)