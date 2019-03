Grabs: 3700 Schwingfans bejubeln den Sieger Samuel Giger Vor fünf Jahren gelang dem Thurgauer mit seinem Sieg am Rheintal-Oberländer

Verbandsschwingfest ein Coup. Der neuerliche Erfolg am Sonntagnachmittag in Grabs ist keine Überraschung. Robert Kucera

Eindrückliche Zuschauerkulisse am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Grabs: 3700 Schwingfans wollten sich den ersten Höhepunkt der noch jungen Saison nicht entgehen lassen. (Bild: Robert Kucera)

Samuel Giger hat am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Grabs seinen Gegnern gezeigt, dass er bereits in guter Verfassung ist. In fünf von sechs Gängen ging er siegreich aus dem Sägemehlring heraus. Nur Mitfavorit Armon Orlik vermochte dem nachmaligen Triumphator einen Gestellten abzutrotzen. Der Schlussgang dauerte gerade mal eine Minute, dann bettete der Thurgauer den Appenzeller Michael Bless auf den Rücken.

Es ist der zweite Sieg Gigers an einem Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest. Mehr noch: Ihm scheint offenbar die Grabser Luft zu behagen. Denn bereits vor fünf Jahren, beim

ersten Erfolg, gewann er in Grabs.

3700 Zuschauer erlebten attraktiven Sport

Obwohl der Schlussakt des Fests viel zu schnell vorbei war, kamen die Schwingfans am Sonntag in Grabs voll auf ihre Kosten. Die 3700 Zuschauer durften auf dem Areal des Schulhauses Unterdorf attraktiven Sport hautnah miterleben. Ausserdem luden die äusseren Bedingungen sowie die perfekte Infrastruktur zum Verweilen ein. Zahlreiche Grabser Vereine sorgten mit ihrem Einsatz dafür, dass das Verbandsschwingfest zu einem grossen und vor allem friedlichen Fest wurde