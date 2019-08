In Gams findet ein Benefiz-Golfturnier für die schwerkranke Ella statt Hilfe von den Ämtern gibt es für das dreijährige Mädchen aus Buchs, das an der sehr seltenen Krankheit infantile neuroaxonale Dystrophie erkrankt ist, kaum – Mitgefühl von den Menschen dagegen schon. Jessica Nigg

Die kleine Ella wird künftige auf immer mehr teure Hilfsmittel angewiesen sein.Bild: PD Die kleine Ella wird künftige auf immer mehr teure Hilfsmittel angewiesen sein.Bild: PD 2 Bilder Golfen für die kleine Ella

Ella ist ein fröhliches und unternehmungslustiges Mädchen aus Buchs. Leider sind ihre Zukunftsaussichten erschütternd: Die Dreijährige leidet nämlich an der seltenen Krankheit Infantile neuroaxonale Dystrophie (INAD) – das ist quasi Parkinson und Alzheimer in Einem. Die unheilbare Krankheit schreitet schnell und unaufhaltsam voran. Ella und ihre Eltern sind dringend auf Hilfe angewiesen, da sie von den Institutionen zuwenig – und zuwenig schnell Unterstützung erhalten.

Mitorganisator des Benefiz-Golfturniers für Ella, Herbert Huser. (Bild: Michel Canonica)

Hilfe naht nun von privater Seite: Herbert Huser, Unternehmer und ehemalige SVP-Politiker organisiert gemeinsam mit seiner Familie ein Benefiz-Golfturnier für Ella, das am 25. August stattfinden wird. «Die Eltern von Ella, Claudia Schäpper und Gerardo Clemente, sind gute Freunde unseres Sohnes Ives. Wir sind oft zusammengesessen und haben über das Thema gesprochen. Wir spielen leidenschaftlich gern Golf und da ist uns die Idee eines Benefizturniers gekommen – da lässt sich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden», so Huser.

Viel Engagement von Privaten und Firmen

Das Ganze sei sehr schnell gegangen: «Die Planungen laufen erst seit Juli», erklärt Huser. Er und seine Helferinnen und Helfer aus dem Freundes- und Verwandtenkreis um Ella sind überwältigt von der Bereitschaft von Firmen und Privatpersonen, Ella und ihren Eltern zu helfen. «Wir haben quasi offene Türen eingerannt», so Herbert Huser.

«Wir haben unsere Kontakte angeschrieben und haben viel Zuspruch und Unterstützung erhalten.» Schnell sei eine grosse Anzahl an Sponsoren und Gönnern und damit viel Geld zusammengekommen.

«Die Hauptsponsoren beteiligen sich jeweils mit 3000 Franken, die kleineren Sponsoren mit 1000 und Gönner sind ab 200 Franken dabei.» Am Schluss des Turniers wird ein Scheck an Ella und ihre Eltern überreicht, die an dem Tag auch anwesend sein werden.