Werdenberger Kulturschaffender Kuno Bont erhält den «Goldiga Törgga»

«Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, vor allem weil sie aus meiner Heimat kommt», sagte Kuno Bont gestern Nachmittag auf Anfrage des W&O in einer ersten Reaktion. Er ist in Oberriet aufgewachsen und hat im Oberrheintal in verschiedenen Berufen gewirkt, bevor er ins Städtchen Werdenberg zog, wo er seit über 20 Jahren wohnt.

Er ist sehr dankbar für den «Goldiga Törgga» und wertet ihn als Anerkennung für seine Arbeit. Kuno Bont zeigt sich bescheiden und betont, dass in die Projekte, die er realisiert hat, sehr viele Leute involviert waren. «Sie haben am Zustandekommen mindestens einen so grossen Verdienst wie ich», bedankt er sich bei ihnen. Bei fast all seinen Projekten war allerdings er selbst Initiant und treibende Kraft. Sein Netzwerk sei über viele Jahre entstanden und wertvoll, sagt der nun erneut Ausgezeichnete dazu.



Er habe selbst viel Freude daran, immer wieder etwas Neues zu machen, sagt Kuno Bont weiter. In den letzten Jahren ist bei ihm die Förderung junger Leute immer stärker in den Vordergrund gerückt. Das sei ihm wichtig, betont der Kulturschaffende. «Denn die Jungen pflegen Vieles weiter, das ich angefangen habe. So bleibt es erhalten und ist kein einmaliges Erlebnis», freut sich Bont.



Er hat zwar inzwischen das Pensionsalter überschritten, lässt aber keine Zweifel daran aufkommen, dass er in der Region Rheintal-Werdenberg weiterhin etwas bewegen und Neues auf die Beine stellen wird.