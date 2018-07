Glück, Leidenschaft, Stolz und Liebe 21 junge Coiffeusen durften am Montagabend im BZB ihr Diplom entgegennehmen. In einer familiären und liebevoll gestalteten Feier verabschiedete Anita Fehr und Gabriela Blaser ihre ehemaligen Schülerinnen. Alexandra Gächter

Die Coiffeusen wurden an ihrer Diplomfeier mit verschiedenen Produkten beschenkt.

Wie schnell die Jahre vergehen, erfuhren am Montagabend 21 Coiffeusen, welche am Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (BZB) ihre Früchte für die geleistete Arbeit abholen durften. BZB-Rektor Beni Heeb begrüsste die jungen Frauen sowie ihre Familie und Freunde zu diesem grossen Tag. Heeb wünschte den Absolventinnen Glück, Leidenschaft, Stolz und Liebe für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg. Stolz, das sei nicht arrogant, und an einem Tag wie heute dürften die Frauen ruhig stolz auf sich sein.

Drei positive Eigenschaften für jede Absolventin

Die Berufsfachschullehrerinnen Anita Fehr und Gabriela Blaser gestalteten eine kleine, familiäre und liebevolle Abschlussfeier, bei der gefeiert, gelacht und applaudiert wurde. Für jede der ehemaligen Schülerinnen suchte Gabriela Blaser drei positive Eigenschaften, welche in den drei vergangenen Jahren hervorstachen. Während die einen sanft, respektvoll und mitfühlend waren, zeigten sich andere risikobereit, kämpferisch, neugierig und ideenreich. All diese Eigenschaften werden den jungen Frauen in ihrem weiteren Leben noch nützlich sein.

Im selbst gedrehten Video «Lernen, lachen und nicht Lift fahren dürfen» präsentierten die Coiffeusen anschliessend, wie sie die Lehrzeit am BZB erlebt haben. Die Ehemaligen der Klasse COF3 zeigten sich von ihrer humorvollen Seite. Wie im Abschlussvideo gezeigt wurde, sind die Coiffeusen froh, dass sie nun keine Treppen im BZB steigen müssen.

Berufsfachschullehrerin Anita Fehr blickte anschliessend auf die vergangenen Jahre zurück. «Auf wackeligen Beinen habt ihr angefangen. Ihr musstet einige Kämpfe austragen. Mit den Lehrmeistern, den Lehrern und mit euch selber. Aber immer habt ihr eine Lösung gefunden und den Knopf gelöst. Euch alle habe ich als respektvoll erlebt. Bleibt individuell und kreativ im Denken. Die Reise geht nun weiter und sie wird nicht ohne Panne verlaufen.»

Auch Lehrpersonen beschenkt

Mit einem Geschenk wurden die besten Abschlüsse geehrt. Es waren dies: Maribel Saks, Diepoldsau (Art of Hair, Diepoldsau) mit einer Note von 5.4, Francisca Bego Befa, Diepoldsau (Artcoiffure Morreale, Au) und Chiara Meli, Heiligkreuz (Coiffure Exklusiv AG, Mels), beide mit einer Note von 5.1 sowie Iren Gächter, Oberriet (Coiffure Sabrina, Oberriet) und Céline Loher, Oberriet (Coiffure Mario GmbH, Buchs), beide mit einer Note von 5.0.

Neben den Diplomen erhielten die Coiffeusen ein Porträtbild von sich und eine Tasche mit Geschenken. Im Gegenzug verabschiedeten die Coiffeusen die beiden Berufsfachschullehrerinnen Anita Fehr und Gabriela Blaser mit einem Fotoalbum und einem Blumenstrauss. Beim anschliessenden Apéro, angeregten Gesprächen und Erinnerungen an die Lehrzeit klang die Diplomfeier aus.

Absolventen und Lehrbetriebe aus der W&O-Region

Coiffeusen: Bonadurer Seraina, Trübbach (Haarwerk GmbH, Buchs); Nick Tina, Sevelen (Haarwerk GmbH, Buchs); Schäpper Rebecca, Haag (Coiffure Hausi GmbH, Sargans); Waldburger Chantal, Salez (Coiffure Domino, Buchs); Zelger Erja, Grabs (Kammart, Grabs); Loher Céline, Oberriet, (Coiffure Mario GmbH, Buchs); Walt Caroline, Hinterforst (Orinad Coiffure Buchs); Koren Tamara Vanessa, Vaduz (Hairstylist Pierre AG, Haag)