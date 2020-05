Glockengeläut nach Kriegsende: Bilder zur Zeit um den 7. Mai 1945 in der Region Werdenberg und Obertoggenburg

Die Bevölkerung sieht sich das Treiben im Flüchtlingslager Buchs im April und Mai 1945 an. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Noch zur Zeit des Jahreswechsels 1944/1945 erfolgten intensive Bombardierungen und schwerste Kämpfe auf den Schlachtfeldern der Kriegsmächte. Die Einschränkungen und Ängste waren auch für die Schweiz und deren Bevölkerung noch nicht vorbei. Und ab Januar 1945 folgte noch einmal eine Zeit der Bewährung. Denn die Lage in der Lebensmittelversorgung sah in verschiedenen Sektoren nicht sehr hoffnungsvoll aus.

Ansonsten nahm das Leben seinen gewohnten Gang: Die Vereine luden gerade noch im Januar zum Unterhaltungsabend oder Konzert ein, das Cinema Leuzinger zeigte Unterhaltungsfilme, die Landfrauenvereinigung Wartau bot Kurse an, im Hotel Sternen, Unterwasser, erfolgte ein Suggestions-Gastspiel mit «Sabrenno», und zum 50-jährigen Bestehen des Dramatischen Vereins Azmoos gelangte das dänische Freiheitsdrama «Niels Ebbesen» zur Aufführung wie auch noch das Lustspiel «Die Zwillingsschwester».

Lebensmittelkarten waren noch für Juni 1945 und danach Pflicht.

Die Eidgenössische Zentralstelle für Kriegswirtschaft richtete sich jedoch auch mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung, leere Konservendosen zu sammeln und zurückzugeben. Es gab auch Erfreuliches. Zum Beispiel, dass Johannes Schindler, der frühere Monteur, in der Burgerau am 12. Februar 1945 seinen 90. Geburtstag feierte und diesen Festtag mit einer kleinen Velotour verband. Sein Velo war übrigens genau halb so alt wie der Jubilar. Oder dass sich in jenen Wintertagen Hotelier Niklaus Stump, Wildhaus-Unterwasser, zusammen mit Antoinette Meyer (Hospental) in Engelberg erstmals die schweizerische Skimeisterschaft geholt hatte. Niklaus Stump gewann neben der Vierer- auch noch die nordische Kombination.

Eintrag im Protokollbuch des Buchser Dienstag-Kegelklubs zum Friedenstag.

Kriegswirren näher an die Grenzen gerückt

Das 6.Kriegsjahr hatte die Kampfwirren im März 1945 näher an die Grenzen gerückt. Die Versorgungslage für die Schweiz war noch nie so schwierig. Man war ganz auf die im Inland produzierten Nahrungsmittel angewiesen. In der Zeitung war zu lesen:

«Das Gebot der Stunde ist aber, nicht nachlassen, sondern mit den grössten Anstrengungen das Äusserste aus Boden und Tier herauszuholen.»

Mit weiteren Meldungen, wie «Deutscher Zusammenbruch am Mittelrhein» (Mitte März), «Grosse alliierte Erfolge an der West- und Ostfront» (Anfang April), und schliesslich die erlösende Nachricht «Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht» am 7. Mai konnte am 8. Mai 1945 der Siegestag für ganz Europa gefeiert werden.

Das Glockengeläute in Buchs dauerte 15 Minuten.

Die Buchser Bevölkerung feierte den welthistorischen 8. Mai 1945 als Kundgebung des Dankes auf dem Platz des Grofschulhauses. Und zwar zusammen mit den Wehrmännern jenes Bataillons, welches schon seit Wochen die nächste Grenze Tag und Nacht bewachte. Es war eine patriotische Feier besonderer Art.

Erinnerungsblatt des Generals für die Schweizer Wehrmänner, in diesem Fall für Andreas Lippuner aus Grabs.

Die Ansprachen hielten der Bataillonskommandant und auch Gemeindammann Johann Jakob Schwendener. Unter anderem dankten beide den Soldaten und den Bürgern, die viele Opfer und Unannehmlichkeiten auf sich nehmen mussten. In Achtungstellung und abgelegtem Helm gedachte das Bataillon auch jener Soldaten, die im Dienste des Vaterlandes ihr Leben geopfert hatten. Dann folgten die Weisen des Bataillonsspiels und die vaterländischen Lieder des Sängerbundes. Sodann erschallte für eine Viertelstunde Glockengeläute, nach dessen Erklingen die Dankgottesdienste zum Tag der Waffenruhe begannen. Doch der Redner der Gemeinde mahnte am Schluss:

«Wir gehen schweren Zeiten entgegen, die von allen Einigkeit und Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls erheischen. Nur dann vermögen wir uns in eine bessere Zukunft hinüberzuretten.»

Quellen: Werdenberger Nachrichten 1945, Werdenberger & Obertoggenburger 1945.