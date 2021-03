Region Glocken läuten für die Opfer der Pandemie Bundespräsident Guy Parmelin hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, ein Jahr nach dem ersten Schweizer Corona-Todesfall, eine Gedenkminute zu halten.

Am Freitagmittag läuten die Kirchenglocken für die Opfer der Pandemie. Reto Martin

(pd) Heute vor genau einem Jahr starb in der Schweiz die erste Person an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Inzwischen sind der Pandemie über 9000 Menschen erlegen. Bundespräsident Guy Parmelin hat darum die Bevölkerung dazu aufgerufen, ein Jahr nach dem ersten Todesfall, also heute Freitag, 5. März, um 12 Uhr, eine Gedenkminute zu halten. Anschliessend sollen in der ganzen Schweiz die Glocken läuten.

Von 12.01 bis 12.10 Uhr

Auch Bischof Markus Büchel und die Bistumsleitung sowie der Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen schliessen sich diesem Aufruf an und haben die Gemeinden gebeten, ihre Kirchenglocken läuten zu lassen. So werden im ganzen Kanton von 12.01 bis 12.10 Uhr die Glocken läuten. Es ist eine Gelegenheit, einen Moment innezuhalten, um an die Opfer, ihre Angehörigen, die Kranken und allen, die sie unterstützen, zu denken.

Der Aufruf des Bundespräsidenten wird unterstützt durch die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, die Schweizer Bischofskonferenz sowie die Christkatholische Kirche Schweiz, heisst es in einer Mitteilung.