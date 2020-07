Gleitschirmpilot gerät im Prättigau in Windturbulenzen und stürzt in den Tod

Am Sonntag ist ein 52-jähriger Gleitschirmpilot am Schollberg bei St.Antönien im Prättigau abgestürzt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er verstarb, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.