Glanzvolle Heim-Vorstellung des Squashclub Grabs mit 4:0-Sieg Sowohl der Engländer Daryl Selby als auch der Waliser Joel Makin spielten am Donnerstag erstmals vor eigenem Anhang. Dieser brauchte sein Kommen nicht zu bereuen, das Duo begeisterte mit seiner Klasse im Court. Robert Kucera

Geglückter erster Heimauftritt für Daryl Selby (links): Er siegt 3:0 gegen Patrick Gässler. (Bild: Robert Kucera)

Ziemlich gewöhnlich ging die NLA-Meisterschaftspartie Grabs gegen Bern aus. Das Heimteam setzte sich mit 4:0 durch, gab bloss einen Satz ab. Ungewöhnlich war jedoch die Grabser Aufstellung. Denn erstmals konnte man in den heimischen Courts den neuen Spielern Daryl Selby und Joel Makin zuschauen.

Selby wirkte bei seinem Drei-Satz-Sieg alles andere als spritzig. Im ersten und dritten Satz ging es gegen den Deutschen Patrick Gässler in die Verlängerung. Dass er sich dennoch mit 3:0 durchsetzte, war angesichts der Tatsache, dass er tags zuvor in Katar ein Turnier spielte und via London nach Grabs anreiste, keinesfalls selbstverständlich. Makin liess im Anschluss in seiner Partie nie Zweifel über den Ausgang aufkommen. Souverän und mit einem aussergewöhnlich präzisen und vielfältigen Schlagrepertoire ausgestattet, gab er der Schweizer Nummer 13, Ilja Stucki das Nachsehen.

Eine Leaderposition ohne viel Bedeutung

Bei so viel Klasse in Grabs ging fast vergessen, dass auch Yannick Wilhelmi und Pasquale Ruzicka mit ihren Siegen zum 4:0-Erfolg beitrugen. Einmal mehr stellte Ruzicka seine Topform unter Beweis. Er bezwang Kevin Brechbühl, der in der Schweizer Rangliste vor ihm klassiert ist, in drei Sätzen. Den einzigen Satzverlust musste Wilhelmi in der Partie gegen Jakob Känel hinnehmen. Nachdem er den ersten Satz noch 11:0 gewann, unterlag er darauf mit 8:11. «Es ist immer gefährlich, wenn man den ersten Satz zu null gewinnt», nimmt ihn Präsident Dietmar Lamprecht in Schutz. Unbewusst, dies weiss er aus eigener Erfahrung, nimmt man etwas raus, da es etwas zu leicht ging. «Danach hat Yannick wieder sauber gespielt.»

Lamprecht ist mit der Vorstellung im Court zufrieden. «Es waren schöne Spiele mit sehr schönen Ballwechseln. Und das Resultat hat natürlich auch gepasst.» Besonders gefreut hat ihm der Zuschaueraufmarsch. «Für die Spieler ist es angenehmer, wenn auch mal applaudiert wird. Sie haben so noch mehr Spass im Court.» Spass, so hat er weiter festgestellt, hatten auch die Gegenspieler von Selby und Makin. Gegen Spieler solchen Kalibers antreten zu dürfen, geniesst jeder NLA-Spieler, auch wenn die Erfolgsaussichten eher gering sind. Apropos Erfolg: Vom aktuellen ersten Platz hält Präsident Lamprecht nichts. Dieser sei nicht das Ziel. Das Erreichen der Playoffs und dafür zu sorgen, dass die besten Akteure auf ihre sechs Partien kommen, um spielberechtigt zu sein, ist die Vorgabe. Platz eins ist aus Grabser Sicht erst in den Playoffs interessant.

Grabs – Bern 4:0

Nach Sätzen: 12:1. – Nach Punkten: 148:94. Die Partien: Daryl Selby vs. Patrick Gässler 3:0 (13:11, 11:4, 14:12). – Joel Makin vs. Ilja Stucki 3:0 (11:8, 11:5, 11:7). – Yannick Wilhelmi vs. Jakob Känel 3:1 (11:0, 8:11, 11:9, 11:4). – Pasqual Ruzicka vs. Kevin Brechbühl 3:0 (14:12, 11:6, 11:5).

Rangliste (alle 6 Spiele): 1. Grabs 17 Punkte. 2. Panthers Kriens 16. 3. Vaduz 12 (3 Siege). 4. Sihltal 12 (2 Siege). 5. Uster 9. 6. Pilatus Kriens 7. 7. Pythons Kriens 6. 8. Bern 5. 9. Vitis Schlieren 3 (-12). 10. Grasshopper Club 3 (-14).