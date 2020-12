Gesunde Finanzen in der W&O-Region: Das Vermögen hat zugenommen Im Durchschnitt hat sich die finanzielle Lage in den Gemeinden der Region aber auch im Kanton St. Gallen verbessert.

Finanziell blicken die St. Galler Gemeinden auf ein erfreuliches Jahr 2019 zurück. Wie die Gemeindefinanzstatistik zeigt, weisen 70 der 77 politischen Gemeinden des Kantons St. Gallen positive Rechnungsabschlüsse auf. Über alle Gemeinden hinweg erwirtschafteten

diese im Jahr 2019 einen Ertragsüberschuss von 137 Millionen Franken.

Das Jahr 2019 stand ausserdem ganz im Zeichen der Umstellung der Rechnungslegung in den St. Galler Gemeinden vom bisherigen harmonisierten Rechnungsmodell 1 (HRM1) auf das neue Rechnungsmodell St. Galler Gemeinden (RMSG). Bis auf fünf Ausnahmen ist der Wechsel nun überall vollzogen. Die Gemeinden in der W&O-Region werden allesamt mit der neuen Rechnungslegung erfasst.

Beträchtlicher Unterschied zwischen den St. Galler Gemeinden

Erstmals seit 1988 verfügten die Gemeinden im Rechnungsjahr 2018 über ein kleines Nettovermögen. Dieser Trend hat sich durch die RMSG-

Umstellungen auf das Jahr 2019 verstärkt fortgesetzt. Am Ende des Rechnungsjahres 2019 wiesen die Gemeinden ein Nettovermögen von rund 660 Franken pro Einwohner aus.

Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind jedoch beträchtlich. Während die vermögendste Gemeinde über ein Nettovermögen von rund 5800 Franken pro Kopf verfügt, weist die finanzschwächste Gemeinde eine Nettoschuld von über 6000 Franken pro Kopf aus.

Aus Verschuldung ein Vermögen gemacht

Auch in der Region sind grosse Unterschiede auszumachen. Spitzenreiter in der Nettoschuld je Einwohner ist die Gemeinde Wartau mit 3358 Franken. Im Vergleich zum Vorjahr stieg diese leicht an, ist aber im Zehnjahresvergleich der drittbeste Wert. Nur noch knapp in der Schuld steht Buchs mit rund 300 Franken. Der Trend geht aber klar nach oben.

In den vergangenen Jahren ging es aufwärts. In den sieben Gemeinden der Region wurde aus einer Pro-Kopf-Verschuldung ein Vermögen. Bild: Martin Ruetschi

Auf erfreuliche Art und Weise hat sich die finanzielle Situation im Werdenberg und im obersten Toggenburg in den letzten zehn Jahren verändert. Denn im Jahr 2010 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung dieser sieben Gemeinden im Schnitt noch 1964 Franken. Bis 2019 hat sich nun ein durchschnittliches Vermögen von 1524 Franken angehäuft.

Neuer Spitzenreiter ist die Gemeinde Sennwald

Das grösste Vermögen pro Einwohner im letzten Jahr wies die Gemeinde Sennwald mit 4692.40 Franken auf. Gefolgt von Sevelen (3940.80), Wildhaus-Alt St. Johann (2714.60), Grabs (2417.50) und Gams (548.30).

Erstmals seit 2015 ist Sevelen in dieser Statistik nicht mehr der Spitzenreiter. Am Ranglistenende herrscht dagegen Beständigkeit. Denn seit zehn Jahren weist die Gemeinde Wartau die höchste Pro-Kopf-Verschuldung der Region auf.