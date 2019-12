Buchser Geschenksonntag zum Verweilen Im Buchser Einkaufszentrum herrschte gestern vorweihnachtliche Stimmung fast ohne Hektik.

Christmas Dance – Vorführungen der Jam 29 Aerobic Factory am Geschenksonntag.

Von 12 bis 17 Uhr hatten die Geschäfte im Zentrum geöffnet: Das wurde von vielen Leuten wahrgenommen, um vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen und sich dabei freundlich beraten zu lassen. Oder einfach gemütlich durch die Ladenpassagen zu flanieren. Auf der autofreien Bahnhofstrasse kam mit der Weihnachtsbeleuchtung auch die besondere Stimmung auf – bei milder Temperatur zwar.

Es duftete trotzdem nach Weihnachten mit Glühwein und Marroni, die Pontoniere schabten feines Raclette in den Teller und der FC Buchs betrieb eine Adventsbar. Der Familien-Treff bot frische Waffeln in ihrer Cafeteria an und besorgten gratis die Kinderbetreuung.

Weihnachtliche Klänge mit Flöte, Alphorn, Geige und Singenden

Die «Engel» der Musikschule Werdenberg bereichern mit Blockflöten den Geschenksonntag musikalisch. Bild: Hansruedi Rohrer

Zur vorweihnachtlichen Ambiance an der Bahnhofstrasse gehörte noch mehr, nämlich musikalische Klänge. Das besorgten in frischer und besinnlicher Weise die Jugendmusik Buchs-Räfis mit den Weihnachtsbläsern, die Musikschule Werdenberg mit Blockflötenensemble, Alphorngruppe und Geigenensemble und der Sängerbund Buchs mit dem Weihnachtssingen. Applaus fand auch diesmal die Christmas-Dance-­Show von Jam 29 an den drei Vorführungen. Der Geschenksonntag war ebenso dazu da, um sich zu treffen und für ein paar Stunden zu verweilen.