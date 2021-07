Sarganserland/Werdenberg Gerüstet für den nächsten Schritt: Brückenjahr «Der Weg» mit Schlussfeier abgeschlossen Das zweite Schuljahr des Sarganser Brückenjahres «Der Weg» wurde mit der Schlussfeier abgeschlossen. Das private Brückenangebot im Broderhaus in Sargans umfasst je zwei Schul- und Praktikumsblöcke. Getragen wird es vom Verein Connection.

Die Abschlussklasse 2020/21 von «Der Weg» blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Bild: PD

(pd) Zum Jahresabschluss organisierten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Theaterpädagogin Romy Forlin einen feierlichen Abend im Alten Kino in Mels. Die Jugendlichen brachten Bewegung, Tanz und Musik auf die Bühne. Mit einem amüsanten Film blickten die Absolventinnen und Absolventen auf ihr gemeinsames Schuljahr zurück. In einem Interview von zwei Jugendlichen mit Vereinspräsident Franco Arena konnte einiges über die Führung des Brückenangebots erfahren werden. Gefragt wurde er zum Beispiel, ob dieses Amt Spass mache. «Wenn es keinen Spass machen würde, wäre ich nicht Präsident», so Franco Arena. Ihm mache es grosse Freude, die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu sehen und sie so aufgestellt beim Abschluss zu erleben.

Riesinnen und Riesen im Herzen

Marlies Bislin und Markus Roth führen das Brückenangebot zusammen. Für die Schulleitung sprach Markus Roth das Grusswort. Er dankte allen, welche im abgelaufenen Schuljahr das Angebot unterstützt haben. Wegen Corona und der tiefen Schülerzahl war es für den Verein finanziell ein schwieriges Jahr. Die Gemeinde Sargans unterstützt «Der Weg» jedes Jahr mit einem Sponsoring eines Teils der Miete. Im Schuljahr 2020/21 gab es aufgrund der Situation weitere Unterstützung. Die Verbundenheit mit dem Angebot zeigte auch die Anwesenheit von Gemeinderätin Andrea Büsser. Aber auch Mitglieder, Sponsoren sowie Lehrkräfte erhielten einen kräftigen Applaus für ihr Mitwirken. Wichtig für das Angebot seien auch die Praktikumsfamilien und -betriebe, erklärte Markus Roth. Den Schülerinnen und Schülern gab er mit auf den Weg, sich selber zu vertrauen und etwas zuzutrauen. «Ihr seid alles Riesinnen und Riesen mit euren Gedanken und Fantasien. Glaubt auch euch, wir tun es auch», so der Schulleiter weiter.

Geehrt wurden verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Walter Joller, welcher nach über 30 Jahren im Broderhaus als Lehrkraft nun in Pension geht. Höhepunkt war die Übergabe der Zeugnisse durch Marlies Bislin und Markus Roth. Mit diesem Abschluss sind die Absolventinnen und Absolventen nun für den nächsten Schritt gerüstet. Alle haben eine Lösung gefunden, Lehrstellen als Fachfrau Gesundheit, Hotelfachfrau, Bäckerin, Detailhandelsangestellter, Maurer, Polymechaniker, weiter ein kaufmännisches Praktikum und den Besuch des Gymnasiums. Nicht nur die Zukunft der Ehemaligen ist rosig, das Brückenangebot in Sargans geht mit Vollbestand ins neue Schuljahr. Im Moment muss sogar noch eine Warteliste geführt werden.

Absolventin aus der W&O-Region: Madlaina Rietschi, Grabs