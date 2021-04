Gericht Das bilderbuchmässige Verhalten eines spielsüchtigen Betrügers Um die Spielsucht zu stillen, verkaufte ein 22-Jähriger Computerteile, die er gar nicht besass.

Die Spielsucht eines 22-Jährigen führte nicht zum grossen Geld, sondern in die Kriminalität. Bild: PD

Ein 22-Jähriger, ohne Vermögen, aber bereits mit einem grossen Schuldenberg, verkaufte vergangenes Jahr an vier Personen für insgesamt 1930 Franken Grafikkarten und Prozessoren. Er wollte damit an schnelles Geld kommen, um seine Spielsucht zu befriedigen und den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Allerdings hatte der junge Mann nie die Absicht, die IT-Komponenten tatsächlich auch auszuhändigen. Deshalb musste sich der 22-Jährige gestern vor dem Landgericht verantworten. Ihm wurde gewerbsmässiger Betrug und Geldwäscherei zur Last gelegt, wofür der Strafrahmen bis zu drei Jahre Haft beträgt.

Der junge Mann bekannte sich ohne Widerworte schuldig. Das Gericht verurteilte ihn zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe, auf eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Die Verfahrenskosten von 400 Franken wurden ihm aufgrund der Schulden erlassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr Geld ausgegeben, als er überhaupt besass

«Was wir hier sehen, ist das bilderbuchmässige Verhalten eines Betrügers», erklärte der Staatsanwalt. So habe der Beschuldigte im selben Zeitraum gleich mehreren Personen Hardwareteile angeboten und diese damit vertröstet, dass die Bank mit der Überweisung oder die Post mit der Auslieferung Probleme machen würden. «Dabei waren diese Teile nicht oder nur teilweise vorhanden und der Beschuldigte somit auch nicht willig, sie auszuhändigen», fasst er zusammen. Für den Staatsanwalt lag das Motiv in der kurzfristigen Beschaffung von Geld – immerhin hätte die Einsicht in die Konten des 22-Jährigen gezeigt, dass dieser in den vergangenen zwei Jahren mehr Geld ausgab, als er einnahm.

Der Staatsanwalt des Fürstentum Liechtenstein stellte schliesslich den Antrag auf Wertersatzverfall in der Höhe von 1930 Franken, dem die Richterin stattgab – diese Summe muss der 22-Jährige nun der Landeskasse überweisen. Die Begründung: «Solch ein Betrug darf sich schlicht nicht lohnen.» Ausserdem muss der Beschuldigte zweien der insgesamt vier Geschädigten ihr Geld zurückzahlen, da sie sich als Privatbeteiligte dem Verfahren anschlossen.

Als mildernd wertete die Richterin das Geständnis und die bisherige Unbescholtenheit des 22-Jährigen, als erschwerend die kriminelle Energie und die Vielzahl der Tatbestände. Sie ergänzte: «Die bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe soll in den nächsten drei Jahren wie ein Damoklesschwert über Ihnen hängen, damit ich Sie nicht mehr vor Gericht sehe.» Der junge Mann versicherte, so einen «Mist» nicht mehr zu machen. «Das hat mir genug Ärger eingebracht», beteuerte er.