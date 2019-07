Konsumgenossenschaft Gams geht mit der Landi Buchs AG in eine gemeinsame Zukunft Die Konsumgenossenschaft stimmte der Übertragung ihrer Geschäftstätigkeit an die Landi Buchs AG zu. Für die Mitarbeitenden, die Volg-Läden, die Volg-Hausbäckerei und die Kunden verändert sich dadurch nichts. Heini Schwendener

Sie freuen sich auf die gemeinsame Zukunft (von links): Peter Bruhin, Vorsitzender der Geschäftsleitung Laveba; Kurt Meier, Geschäftsführer Landi Buchs AG; Erika Wismer, Präsidentin KG Gams; Bruno Ackermann, Verwaltungsratspräsident Landi Buchs AG; Gion Capeder, Geschäftsführer der KG Gams und später der Landi Werdenberg AG. (Bild: Heini Schwendener)

Lediglich 44 von insgesamt 330 Genossenschaftern nahmen an der ausserordentlichen Generalversammlung der Konsumgenossenschaft (KG) Gams am Montagabend teil. Sie sagten mit 41:1-Stimmen überaus deutlich Ja zum Antrag, Handel und Geschäftstätigkeit der KG Gams seien per 1. Januar 2020 der Landi Buchs AG zu übertragen.

Dieses Geschäft war von langer Hand vorbereitet worden, die Genossenschafter waren bereits an der GV 2018 über das «Projekt Werdenberg» informiert worden. So verlief die ausserordentliche GV ruhig, Opposition erwuchs dem Vorhaben keine und im Diskussionsteil gab es lediglich einige Verständnisfragen zu beantworten.

Langfristige strategische Ausrichtung

Erika Wismer, Präsidentin der KG-Gams, deren Geschäftsführer Gion Capeder sowie Vertreter der Laveba (Bruno Ackermann und Adrian Randegger), der Eigentümerin der Landi Buchs AG, erläuterten die Vorzüge des «Projekts Werdenberg». Für Erika Wismer ist die langfristige strategische Ausrichtung der KG Gams von zentraler Bedeutung. Die Ertragslage sei im Moment gut, darum habe man aus einer Position der Stärke verhandeln können. Langfristig wäre es für die KG Gams jedoch schwierig, mit irgendwann sicher notwendigen hohen Investitionen die Substanz zu erhalten. Die Lösung in dieser Situation: Mit der Landi Buchs AG, die in Buchs und Schaan mit 25 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von 20 Millionen Franken generiert und finanziell sehr gut aufgestellt ist, konnte ein starker Partner gefunden werden. Mit der Landi Buchs AG pflegt die Konsumgenossenschaft ohnehin seit 2017 gute Beziehungen. Damals haben die Gamser ihr Agrargeschäft nach Buchs übergeben.

Bekenntnis zu Standorten und zum Personal

Die KG Gams und die Landi Buchs AG schliessen nach dem Beschluss am Montagabend ab dem 1. Januar 2020 ihre Geschäftstätigkeiten zusammen und firmieren das neue Unternehmen im Frühjahr 2020 als Landi Werdenberg AG. Geschäftsführer des neuen Unternehmens wird Gion Capeder, der heute die Geschäfte der KG Gams leitet. Zu den Geschäftsfeldern der Landi Werdenberg AG gehören: Landi-Laden, Agrarhandel, Agrola-Shop, Tankstelle und Energie sowie neu die Volg-Läden in Gams, Grabs, Sennwald, Sax, Azmoos und Oberschan sowie die Volg-Hausbäckerei in Gams.

Damit ist auch ein Bekenntnis zu den verschiedenen Volg-Standorten der KG Gams abgegeben. Diese Verkaufsstellen und die Volg-Hausbäckerei werden weitergeführt, alle Arbeitsplätze des Personals (rund 50 Personen) bleiben erhalten, neue Arbeitgeberin wird aber die Landi Werdenberg AG. Auch für die Kundschaft wird sich durch diese Neuerung nichts verändern.

«Die lokale Verankerung ist uns sehr wichtig»

Die Konsumgenossenschaft wird nach der Abtretung ihrer Geschäftstätigkeiten zu einer Immobiliengenossenschaft, die künftig von den Mietzinseinnahmen und vom Finanzertrag leben wird. 51 Prozent des Aktienkapitals der neuen Landi Werdenberg AG wird die Laveba, die bis 2019 noch LV-St. Gallen geheissen hatte, halten. Der Aktienanteil der KG Gams beläuft sich auf 20 bis 30 Prozent. Trotzdem wird die Konsumgenossenschaft Gams drei von fünf Verwaltungsräten stellen. Peter Bruhin, der Vorsitzende der Laveba-Geschäftsleitung, sagte:

«Damit zeigen wir, dass uns die lokale Verankerung sehr wichtig ist.»

Bruhin gratulierte den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern «zum mutigen und zukunftsweisenden Entscheid».