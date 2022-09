Sevelen Entwicklung des Areals Drei Könige: Der Gemeinderat schlägt die Maximalvariante vor Am Dienstag präsentierte der Gemeinderat drei mögliche Varianten für die Entwicklung des Areals Drei Könige. Die Investitionen von 27 Millionen Franken auf dem Areal sollen den Seveler Steuerfuss dabei aber nicht erhöhen.

Drei Varianten wurden von für die Entwicklung des Areals vorgeschlagen. Bild: PD

Gespannt wurde die Präsentation der Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Areals Drei Könige erwartet. Von Interesse war in Sevelen auch, welche Variante der Gemeinderat zur Weiterbearbeitung vorschlägt. So besuchten am Dienstagabend etwa 150 Leute die Informationsveranstaltung. Nach rund 20 Minuten liess Gemeindepräsident Eduard Neuhaus die Katze aus dem Sack: Der Gemeinderat schlägt die Maximalvariante vor – also eine Neubebauung des Gesamtareals mit grösserem Saal, mit Restaurant, mit Dorfplatz und mit Mantelnutzung.

Breit abgestützter Variantenentscheid

Die Behörde habe intensiv diskutiert, ob sie eine Varian­tenempfehlung abgeben solle, sagte Neuhaus. «Wir haben schliesslich im Gemeinderat beschlossen, in dieser Sache zu führen. Wir sagen darum, welche Variante wir bevorzugen.» Der Entscheid für die Variante 3 werde nicht nur vom Gemeinderat, sondern auch von der Baukommission 3K und der Mehrheit der breit abgestützten Planungskommission 3K getragen, betonte der Gemeindepräsident. Nur diese Maximalvariante ermögliche eine nachhaltige Zentrumsentwicklung. Der Gemeindesaal sei derzeit ungünstig platziert. Würde er nicht weichen, fehle Boden für einen Dorfplatz, der das Zentrum nachhaltig beleben soll.

Patrik Hämmerle, Bauplaner und Bauberater, stellte die mit vielen Zahlen unterlegte Machbarkeitsstudie 3K vor. Seine Präsentation ist auch auf der Ho­mepage der Gemeinde aufgeschaltet. Variante 3 wird rund 27 Millionen Franken kosten. Sie sieht ein Restaurant, einen Dorfplatz, einen Saal, 2000 m2 vermietete Flächen (Büro, Praxen, Läden, Wohnen) und zwei Tiefgaragengeschosse für 90 Parkplätze vor. Der neue Saal wäre um rund einen Drittel grösser als der jetzige und würde Platz bieten für 300, 400 oder 550 Personen (Bankettbestuhlung; Bestuhlung; ohne Bestuhlung).

Unter der Voraussetzung, dass die 27 Millionen Franken Investition dem Verwaltungs- und dem Finanzvermögen angerechnet werden, ergibt sich bei der Gegenüberstellung von Einnahmen (Mieterträge) und Ausgaben (Zinsen, Reserve Werterhalt, Unterhalt) eine jährliche Belastung für die Gemeinde von 315000 Franken. Bei Variante 2 (Restaurantgebäude ersetzten, bestehenden Saal sanieren) beläuft sich dieser Betrag auf 200000 Franken (Investition: 11 Millionen Franken); bei Variante 2plus (nachträg­licher Neubau Saal) würde die jährliche Nettobelastung 390000 Franken betragen (Investition: 16 Millionen Franken).

Neuhaus betonte mit Nachdruck, es sei das Ziel, diese Areal-Entwicklung ohne Erhöhung des Steuerfusses umzusetzen (vgl. Text unten, Areal Gärbi). In der Diskussion wurde der Variantenentscheid nicht in Frage gestellt. Kritisch wurde aber bemerkt, dass kein belebter Dorfplatz entstehe, wenn dieser tagsüber auch als Parkplatz genutzt werden könnte. Auch wurden die Mieteinnahmen von 645000 Franken aus Restaurant, Saal und Mantelnutzung als gar optimistisch eingestuft.