Gemeindepräsidentenwahl in Sennwald: Neu sind nur «Offizielle» auf dem Podium vom 23.September

In Niederbüren nahe Gossau findet am 19.Mai die Gemeindepräsidenten-Ersatzwahl statt. Dort hat die Findungskommission, aus den bei ihr eingegangenen Bewerbungen, der Bevölkerung zwei Kandidierende zur Wahl vorgeschlagen. Diese waren zuvor im Selektionsverfahren von der Kommission geprüft worden. Aus der Frage, ob von der Findungskommission nicht empfohlene «inoffizielle» Kandidaten zur Teilnahme auf dem Wahlpodium eingeladen werden sollen, entwickelte sich in Niederbüren schliesslich eine regelrechte Posse. Einer der nicht zur Wahl Empfohlenen hält seine Kandidatur trotzdem aufrecht. Er wurde schliesslich kurz vor dem Podium von der Findungskommission noch zur Teilnahme eingeladen. Er sagte aber ab – wegen der kurzfristigen Einladung und des gleichzeitigen runden Geburtstagsfestes seiner Frau. Seine Abwesenheit gab am Podium Anlass für kritische Fragen. An der Podiumsveranstaltung wurde schliesslich aus dem Publikum überraschend auch noch ein Mitglied der Findungskommission zur Wahl empfohlen. Der Betreffende steht zwar nicht auf dem Wahlzettel, da die Einreichefrist abgelaufen ist. Er stellte aber an der Podiumsveranstaltung in Aussicht, dass er – je nach Wahlresultat im ersten Wahlgang – im zweiten Umgang offiziell antreten werde. (ts)