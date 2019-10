Beat Tinner ist im Werdenberg top Mit 3823 Stimmen hat der Wartauer Gemeindepräsident im Wahlkreis Werdenberg das beste Resultat erreicht. Kantonsweit hat er das fünftbeste Resultat aller FDP-Kandidaten erzielt. Thomas Schwizer

Gemeindepräsident und FDP-Fraktionschef Beat Tinner hat im Werdenberg am meisten Stimmen erhalten. (Bild: Regina Kühne, 18.September 2019)

Mit seinem Ergebnis im heimischen Wahlkreis Werdenberg hat Beat Tinner, der auch Fraktionschef der FDP im St. Galler Kantonsparlament ist, einen wichtigen Beitrag zum knappen Erhalt des zweiten FDP-Sitzes im Nationalrat geleistet. Mit kantonsweit 14263 Stimmen liegt Tinner zudem auf dem fünften von zwölf Plätzen auf der FDP-Hauptliste. Er zeigt sich erfreut und zufrieden mit seinem Resultat.

In Wartau weit vor dem Zweitplatzierten

In der Gemeinde Wartau, in welcher Tinner seit 20 Jahren Gemeindepräsident ist, hat er mit 901 Stimmen alle anderen Kandidierenden weit hinter sich gelassen.

Mit deutlichem Abstand folgen ihm hier die bisherigen und neuen Nationalräte Lukas Reimann (487), Roland Rino Büchel (416) und Mike ­Egger (393) von der SVP sowie Marcel Dobler (339) von der FDP und Neo-Nationalrätin ­Esther Friedli von der SVP mit 331 Stimmen.

Auch in Buchs und Grabs an der Spitze

Doch nicht nur in der Gemeinde Wartau hat Beat Tinner das beste Resultat aller 255 Kandidatinnen und Kandidaten auf 25 Listen erreicht. Auch in der Stadt Buchs und der Gemeinde Grabs liegt er an der Spitze. In Buchs erhielt er 811 Stimmen, gefolgt von Lukas Reimann mit 791, Roland Rino Büchel mit 767 und Mike Egger mit 686. Hier haben die beiden SP-Nationalrätinnen Barbara Gysi mit 660 und Claudia Friedl mit 579 Stimmen sehr gut abgeschnitten.

In Grabs bekam Beat Tinner 752 Stimmen. Hier konnten nur Lukas Reimann (711) und Roland Rino Büchel (685) einigermassen mit ihm mithalten.

In Sevelen schaffte der ­ War­tauer Gemeindepräsident mit 382 Stimmen den zweiten Rang hinter SVP-Nationalrat Reimann (434). In Sennwald kam Tinner ebenfalls auf den zweiten Rang. Seine 580 Stimmen konnte lediglich SVP-Nationalrat Büchel mit 600 übertreffen.

In Gams holt Barbara Dürr am meisten Stimmen

In Gams, wo traditionell die CVP stark ist, reichte es Beat Tinner nicht ganz aufs Podest der stimmenstärksten Kandidierenden.

Die einheimische Kantonsrätin Barbara Dürr (CVP) schaffte hier mit 505 Stimmen das klare Bestresultat, gefolgt von den Nationalräten Markus Ritter (CVP, 403) als Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, Lukas Reimann (SVP, 380), Roland Rino Büchel (378) und Beat Tinner (310).

Hinter Tinner folgt in der Region die SVP-Armada

Im gesamten Wahlkreis Werdenberg steht Beat Tinner mit 3823 Stimmen zuoberst auf dem Podest. Auf den nächsten Plätzen folgen lauter SVP-Nationalräte: Roland Rino Büchel mit 3525, Lukas Reimann mit 3517, Mike Egger mit 3073 und Esther Friedli mit 2934 Stimmen. Auf den weiteren Plätzen im Werdenberg ­liegen die beiden nicht wiedergewählten SVP-Vertreter in der grossen Kammer in Bern, Barbara Keller-Inhelder (2576) und Thomas Müller (2575).

Barbara Dürr erreichte im Werdenberg 2105 Stimmen. Mit 13312 Stimmen belegt sie bei der CVP kantonsweit Platz 4. Einzig die wiedergewählten Markus Ritter und Nicolo Paganini sowie Thomas Ammann (Rüthi), der seinen Sitz wegen des Sitzverlustes der Partei verloren hat, liegen vor ihr.