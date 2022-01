vaduz Ein Mann hat alt Regierungsrat Mauro Pedrazzini und Gesundheitsminister Manuel Frick via Telegram mit dem Tod gedroht – nun muss er eine Geldstrafe bezahlen Ein Mann hat alt Regierungsrat Mauro Pedrazzini und Gesundheitsminister Manuel Frick mit dem Tod bedroht.

Die Drohung erschien im Messengerdienst Telegram.

Der Angeklagte erschien trotz mehrfacher Ladungen nicht vor Gericht, die Verhandlung fand in seiner Abwesenheit statt. Er hat im September 2021 den liechtensteinischen Gesundheitsminister Manuel Frick und alt Regierungsrat Mauro Pedrazzini gefährlich mit dem Tod bedroht, um diese in Furcht und Unruhe zu versetzen.

Weitere Strafanzeige wurde verhandelt

In der öffentlichen Gruppe «Stay Awake Liechtenstein» des Messengerdienstes Telegram, die der 44-Jährige als Administrator betrieb und die vorwiegend von Impfgegnern und Massnahmenkritikern genutzt wird, schrieb er: «An die Regierung mit direkter Ansage an das Gesundheitsministerium mit Frick, Pedrazzini & Co: Sollte in meinem Umfeld aufgrund der Impfung irgendwer erkranken (Kill Liste durch Militärgericht ausgeschlossen), werdet ihr und eure Angehörigen neun Generationen zurück das nicht überleben – Killswitch aktiv.»

Verhandelt wurde am Donnerstag auch eine weitere Strafanzeige gegen den Stay-Awake-Administrator. Er bedrohte nicht nur alt Regierungsrat Pedrazzini und Gesundheitsminister Frick, sondern auch eine in Liechtenstein tätige Journalistin. An ihre Adresse schrieb er: «Heile: Alle Zionisten, Pädophilen und Dreckssatanisten werden exekutiert. Sagt (...) & Co. Ciao und auf Nimmerwiedersehen – aufs falsche Pferd gesetzt... Pech und vorbei.»

Der Angeklagte hat bei der Landespolizei zugegeben, diese Sätze geschrieben zu haben, aber gleichzeitig angefügt, er habe damit niemanden bedrohen wollen. Das sah der Richter anders: Der Absender habe damit gerechnet bzw. es darauf angelegt, dass seine Beiträge in der Telegram-Gruppe den angesprochenen Personen zur Kenntnis gelangten. Er sprach den 44-Jährigen wegen gefährlicher Drohung gemäss Artikel 107 des Strafgesetz­buches schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen à 10 Franken, also zu insgesamt 2400 Franken. Die Hälfte davon wurde bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren ausgesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechts­kräftig.

Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde bereits vergangenes Jahr wegen Diskriminierung vom Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte den Holocaust mit mehreren Posts auf Facebook gröblich verharmlost und das nationalsozialistische Regime mit der aktuellen Pandemiebekämpfung verglichen. Nachdem eine Diversion gescheitert war, wurde er im September 2021 zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Tagessätzen à 50 Franken verurteilt. Diese wurde jedoch auf eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. An der Verhandlung vom Donnerstag wurde die Probezeit auf fünf Jahre verlängert.