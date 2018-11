Geld und Werkzeuge aus Baugeschäft gestohlen

Am Freitag zwischen 2.20 und 7 Uhr früh, haben Unbekannte aus dem Gebäude eines Baugeschäftes an der Rheinstrasse in Sevelen Bargeld und Werkzeuge mit vorerst unbekanntem Wert gestohlen. Sie richteten dabei mehrere tausend Franken Sachschaden an.